Feltet som nekter å dø

LEDER: Statfjord-feltet er, sammen med Ekofisk, selve symbolet på det norske oljeeventyret. Alle bør glede seg over at det stadig får ny utløpsdato.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Statfjord er et symbol på Norges viktigste industri. Verdier for over 1500 milliarder kroner er skapt her siden 1979. Fredrik Refvem

Leder

Equinor vurderer å forlenge levetiden til Statfjord A, nok en gang. Plattformen, den første av tre, ble satt i produksjon i 1979. Statfjord-feltet har til nå produsert olje og gass til en bruttoverdi over 1500 milliarder kroner, og med det bidratt tungt til at Norge er ett av verdens rikeste land.

Plattformen skulle egentlig vært nedstengt allerede i 1999, men har til nå fått forlenget levetiden hele ni ganger. Nå kan det bli ti.

Statfjord, Ekofisk, Troll og Sleipner, for å nevne noen av de aller mest sentrale, er levende industrihistorie som henger nøye sammen med fortellingen om det moderne Norge.

Uansett hvilket standpunkt man måtte ha i dagens klimadebatt, er det grunn til å glede seg over at eksisterende felt, som Statfjord, får lengre levetid. Dette er god utnyttelse av ressurser. Det koster enorme summer å åpne nye felt, derfor er de teknologiske gjennombruddene som har gjort det mulig å få mer ut av de eksisterende av helt avgjørende betydning.

Tiden for de nye, store funnene på norsk sokkel er over, har det blitt hevdet. Og det er nok i det minste delvis riktig. Det kan riktignok ligge store uoppdagede ressurser i områder hvor det ikke er gjort systematiske undersøkelser, som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt i områdene opp mot iskanten i Barentshavet. Men i de modne områdene i Nordsjøen og Norskehavet er sjansen for å finne nye giganter minkende.

Verden vil trenge å gjøre seg uavhengig av råolje og naturgass som energibærer. Ikke utelukkende på grunn av klimaet, men også fordi disse ressursene er begrensede. En gang vil det ikke være mer igjen, dersom vi fortsetter å utvinne dem.

Men det vil fortsatt være behov for norsk olje og gass i lang tid. Verdens energibehov er økende. Det er ikke nok fornybar kapasitet foreløpig. Og det er mange produkter som lages av olje, ikke minst plast, som verden har og vil ha behov for.

Teknologi for økt utvinningsgrad er noe av det den norske oljebransjen har aller mest grunn til å være stolt av. Utviklingen av teknologi for horisontale brønner, fjernstyring av felt, ny injinseringteknologi, trykkstøtte.

I en situasjon der de etablerte gigantfeltene begynner å tømmes, har denne kunnskapen gjort det mulig å forlenge levetiden gang på gang. Haleproduksjonen sikrer jobber, den sikrer lønnsomhet for oljeselskapene - og den sikrer store inntekter for AS Norge.

