Leverandørene må få sitt

Tidligere denne uken skrev Sysla og Aftenbladet om Solstad Offshore, som har 30 milliarder kroner i gjeld og negativ egenkapital.

Selskapets siste kvartalsrapport viser at 48 av 137 forsyningsskip, konstruksjonsfartøy og ankerskip nå ligger i opplag. Ytterligere over 30 skip har kontrakter som utløper før nyttår.

Offshorerederiene var de som ble hardest rammet under oljekrisen, da det ble behov for færre skip. Solstad Offshore er ikke det eneste i denne bransjen som sliter økonomisk.

Mange supplyskip-rederier har restrukturert. Deler av riggbransjen har skyhøy gjeld. En del har gjort seg avhengige av hjelp fra kreditorer og banker.

Krevende tider

Ifølge Rederiforbundets konjunkturrapport for 2019 er det i år flere offshore service-rederier som venter bedre lønnsomhet i år sammenlignet med i fjor.

«En bedring av driftsresultat vil likevel ikke tilsi at disse rederiene har bærekraftig lønnsomhet eller lønnsomhet. Lave rater og lite aktivitet medfører at disse rederiene fremdeles står i krevende tider», skriver Rederiforbundet i rapporten.

For oljeselskapene er det annerledes. Etter at oljekrisen var over, og oljeprisen skjøt i været igjen, har selskaper som Aker BP, Lundin og Equinor håvet inn penger som de kan bruke på nye prosjekter, oppkjøp og nedbetaling av gjeld.

Store kostnadsreduksjoner har ført til betydelige innsparinger i oljeselskapenes prosjekter, og dette vil få store følger for inntektene når for eksempel Johan Sverdrup kommer i produksjon i Nordsjøen.

Men mens oljeselskapene tjener gode penger, sitter deler av leverandørene igjen med svarteper. Aktiviteten har økt, og oppdragene er flere, men betalingen for arbeidet ligger ofte litt for lavt til at selskapene tjener penger.

Oljeselskapenes ansvar

Kim Lekva Velve i Sjømannsforbundet sa til Sysla at han mener oljeselskapene må ta sin del av ansvaret.

«Oljeselskapene har etterspurt større og mer miljøvennlige skip. Rederiene har bygget båtene, men får ikke leieprisene som trengs. Rederiene går på dårlige rater og sliter økonomisk, mens oljeselskapene har større overskudd enn på lenge. Jeg synes kundene også har et ansvar her,» sa Velve.

I en fersk rapport fra Rystad Energy heter det at de tror på nedgang for norsk oljeservice de neste to årene. De mener etterspørselen etter rigger og fartøyer som støtter dem vil falle.

Krisen i Solstad Offshore viser tydelig at i omstillingen av oljebransjen, er floken om lønnsomhet i hele verdikjeden ikke løst opp i ennå. Oljeselskapene kan ikke sitte stille og se på at leverandørindustrien ender opp med bunnløs gjeld. Det er ingen tjent med.