El-sparkesyklene er velkomne i bybildet

LEDER: Utleiesparkesykler er på vei tilbake til stavangergatene. Det er bra for bymiljøet.

Publisert: Nå nettopp

En lørdag morgen i fjor høst stod det plutselig 100 grønnkledde sparkesykler plassert rundt i Stavanger. Foto: Jan Inge Haga

Stavanger Aftenblad

Det ble mye bråk da det i slutten av august i fjor, over natten, dukket opp hundre elektriske sparkesykler i Stavanger. Kommunen grep inn og krevde opprydning. Utpå høsten kom det retningslinjer for virksomheten og nå er det tilsynelatende fred og fordragelighet mellom kommune og tilbydere.

Iallfall kan Byas melde at det i mars kommer 200 elektriske utleiesparkesykler til Stavanger. To aktører har meldt seg og stiller med 100 tohjulinger hver – på kommunens premisser.

Elektriske sparkesykler har vært lovlige i Norge helt siden forbudet mot ståhjulinger ble opphevet i 2014. Det er likevel tydelige regler for hvor fort de kan gå, hvor mange som kan være på hvert kjøretøy og de må selvsagt følge trafikkreglene på samme måte som vanlige syklister.

Det tok uansett noen år før den nye sparkesykkelbølgen tok av. Det var da det ble lansert deleordninger som gjorde at folk kunne leie seg den første og beste sykkelen de så gjennom en app. Det begynte i San Francisco for to år siden, kom til Oslo i fjor vår og var altså innom Stavanger noen dager på høsten.

Det var delingskulturen som sørget for at sparkesyklene ble tilgjengelig for alle. De som har private sparkesykler kan kommunen selvsagt ikke legge begrensninger på. For dem er det bare trafikkreglene som gjelder.

At metropoler verden over på kort tid ble oversvømmet av elektriske sparkesykler, har ikke vært populært. Det rapporteres om mange skader, råkjørere og hensynsløs atferd. Sparkesykler med batteri er blitt et hatobjekt i mange byer. Også i Stavanger hyttes det med nevene fra bilister, syklister og gående når de møter folk som kommer kjørende på på sin batteridrevne farkost.

Det er det ingen grunn til. I en tid der det arbeides systematisk med å ta ned biltrafikken i sentrale områder, er det nettopp alternative, utslippsfrie transportmetoder det bør bli etterspørsel etter. Teknologien gjør at de kan deles mellom flere og de er lydløse.

Hvis det er problemer, skyldes det ikke sparkesyklene, men de som står på dem. Trolig er også de fleste problemene barnesykdommer, for hvis brukerne viser hensyn, holder fartsgrensene, bruker beskyttelsesutstyr og ringeklokker, så har vi å gjøre med en ufarlig og viktig nyvinning for alle moderne bymiljøer.

