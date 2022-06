Sikrere på små hjul

AFTENBLADET MENER: Det er høye tall for ulykker på elsparkesykkel. Reglene som trer i kraft 15. juni, er et nødvendig svar på det.

Nå regnes elsparkesykkelen som en liten elektrisk motorvogn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra onsdag 15. juni er ikke elsparkesykkelen lenger å regne som en sykkel, men som en liten elektrisk motorvogn. Dermed gjelder samme promilleregler for elsparkesykler som for andre kjøretøy. Grensen er en promille på 0,2. Du får bot, du kan miste førerkortet for det, og er du for ung til å ha førerkort, kan du få utsettelse på når du kan ta det. Du må være 12 år for å ha lov til å bruke en elsparkesykkel, og er du under 15, er det påbudt å bruke hjelm. Og som for bil, er boten høy for håndholdt mobilbruk under kjøring.

De første elsparkesyklene dukket opp hos oss i 2019, og det er først og fremst i byene de kjapt og lett har fintet seg inn mellom andre trafikanter, myke og harde, på fortau, gang- og sykkelvei, eller gater og veier. Utleiefirmaene har gjort dem til et enkelt tilgjengelig og raskt framkomstmiddel over kortere avstander. Men tallene på ulykker, også alvorlige ulykker, er høye. De fleste tallene er hentet fra Oslo, hvor legevakten har registrert denne typen skader. Oslo ligger på topp i Europa i slike ulykker.

Transportøkonomisk institutt anslår at risikoen for ulykker er fem til sju ganger høyere på elsparkesykkel enn på sykkel. Nesten halvparten av de registrerte ulykkene har skjedd med promille, og de fleste ulykkene skjer på nettene og i helger. Det er flest menn som er utsatt for ulykker, med en gjennomsnittsalder på cirka 30. Risikoen for ulykke tredobles nattestid. 92 prosent av ulykkene skjer uten at andre kjøretøy eller personer er involvert, de skyldes enten hindringer som fortauskant, hull i veien og trikkeskinner, eller at føreren mister kontrollen.

De vanligste skadene er hodeskader, mens det for sykler er armer og håndledd. Av 286 registrerte hodeskader, brukte bare fire av førerne hjelm.

I Rogaland har vi hatt to dødsulykker i første kvartal av 2022. Vi ligger ellers langt bak Oslo når det gjelder registrering av ulykker og skader. Siden de fleste ulykkene er eneulykker, blir de ikke registrert av politiet, men havner hos legevakten eller på sykehuset. Her har ikke Rogaland en systematisk registrering. Men av alle disse alvorlig skadde som kom inn til akutten på SUS i fjor, var det bare en som ikke hadde ansikts- eller hodeskader.

Det er ikke om å gjøre å straffe folk mest mulig, eller gjøre det så vanskelig som mulig å fyke av gårde på en elsparkesykkel. Det er kjapt og enkelt, men ulykkesstatistikken viser at det må bli sikrere. De nye reglene er nødvendige.