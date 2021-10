Ansatte må få parkere

AFTENBLADET MENER: Et sykehus er ikke en ordinær bedrift eller arbeidsplass. Det er uforsvarlig av politikerne å ikke legge til rette for nok parkeringsplasser for de ansatte.

Silja-Linn Hagen bor på Ræge i Sola. Hun er avhengig av bil for å komme seg på jobb på SUS.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tidligere denne uken skrev Aftenbladet om ansatte på Stavanger universitetssjukehus (SUS) som bruker store deler av fritiden sin på å finne parkeringsplass når de skal på jobb på sykehuset.

Silja-Linn Hagen bor på Ræge i Sola. Få busser går til SUS i de tidsrommene hun begynner på jobb. Hun er avhengig av bil for å komme seg på jobb, men forteller at det ofte er nesten umulig å finne en parkeringsplass.

Og det er mange slike eksempler.

Les også Er nye SUS et næringsbygg?

Mer krevende

På Våland er det 650 parkeringsplasser for ansatte. Til sammen skal det bli rundt 700 parkeringsplasser som kan benyttes av ansatte i første byggetrinn på det nye sykehuset som bygges på Ullandhaug, ifølge seniorrådgiver i SUS, Halvor Karlsen.

Han mener parkeringssituasjonen vil bli mer krevende på Ullandhaug enn på Våland. Et sykehus på Ullandhaug betyr at det er færre som vil bo i gangavstand eller nær eksisterende kollektivtraseer enn på Våland.

Det er kommunestyret i Stavanger som har bestemt hvor mange parkeringsplasser det nye sykehuset kan ha, på bakgrunn av målet om nullvekst i biltrafikken. Målet er nemlig at flest mulig skal reise kollektivt, gå eller sykle.

Les også Nok penger til resten av Nye SUS er en utfordring. Byggingen kan ta alt fra sju til 19 år

Ingen vanlig bedrift

Dette er kommunens politikk og fremtiden for flere bedrifter, ifølge Wenche Østensen Clarke i avdeling byutvikling i Stavanger. Men det kommunen glemmer er at et sykehus ikke er en vanlig bedrift og arbeidsplass.

Det er for eksempel en arbeidsplass med turnuser som begynner og slutter på ugunstige tider av døgnet for kollektivtransport, en arbeidsplass der man ikke kan jobbe fra hjemmekontor eller på fleksitid. Og det er helt nødvendig at et sykehus er en attraktiv arbeidsplass for ansatte i alle livssituasjoner og fra hele regionen.

Ap og Sp, de to partiene som nå sitter i regjeringsforhandlinger, mener henholdsvis at «alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler» og at de skal «bidra til at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler».

Vi klarer ikke se at det da ville vært et problem at det tilrettelegges for flere parkeringsplasser for nullutslippsbiler.

Les også Tidligere beredskapssjef er ikke bekymret over få parkeringsplasser på Nye SUS

Konsekvenser

Dette er nok et eksempel fra denne regionen på at store prosjekter med store visjoner vedtas uten at det er gjort en skikkelig konsekvensutredning på forhånd, og der politikerne ikke klarer å se konsekvensene av det de vedtar.

Det nye sykehuset, som er under bygging på Ullandhaug i Stavanger, skal betjene hele regionens 370.000 innbyggere. Og det skal legges til rette for at de ansatte skal kunne bo i hele regionen.

Da skal det ikke være sånn at kritisk helsepersonell skal måtte bruke fritiden og hviletiden sin på å finne parkering.