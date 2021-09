Ingen må få fikse ideer om å gjøre smittevernstiltak permanente

AFTENBLADET MENER: Det er én ting valget ikke endrer noe på, nemlig at verden fortsatt er i en pandemi. Den vil fortsatt utfordre norske myndigheter.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) er regjeringens frontfigurer når det gjelder smitteverntiltak.

«Tiltaksbyrde» er ett av begrepene som er blitt vanlig under den norske håndteringen av koronasituasjonen. Altså hvor mange ekstraordinære tiltak som kan pålegges norske borgere uten at det blir uforholdsmessig. Målet er å sikre det åpne samfunnet og den liberale rettsstaten gjennom nødvendige, men midlertidige innskrenkninger. Midlertidige.

Med 20-årsmarkeringen for terrorangrepene mot USA 11. september 2001 friskt i minne, minnes vi også at hele verdenssamfunnet den gangen ble pålagt begrensninger. Begrensninger som fortsatt eksisterer. Det mest iøynefallende er flyplasskontrollene, som etter hvert er blitt så skjerpet at det ikke er lov å ta med en flaske vann hjemmefra. Men det handler om mye mer. Registrering, sjekking og kontroller for å komme inn i bygninger, elektronisk overvåking, nye inn- og utreisebegrensinger er noe vi ikke bare ble pålagt den gangen. Tiltakene eksisterer ennå.

USA fikk året etterpå sitt eget departement for innenriks sikkerhet. Det teller nå 240 000 ansatte. Overvåkingen er også blitt en stor industri for det private næringsliv. Det vil derfor stå både penger og arbeidsplasser på spill, dersom noen skulle finne på å slippe opp på tiltakene.

Det er stor forskjell på terrortrussel og pandemi, men begge fører til at nasjonalstatene setter i verk krisetiltak. Men der terrortrusselen er vanskelig å definere i både tid og rom, ser vi at trykket fra pandemien vil dempe seg.

Vi må vente at tiltakene forsvinner like fort som smittefaren, men det er ingen tvil om at mange syns kontrollene utenfor konsertarenaene og fotballkampene, ved grensepostene og til og med på arbeidsplassene, er helt ok. Noen kan tenke seg krav om vaksinepass som en permanent ordning og de som har begynt å gjøre forretninger på kontrollsamfunnet har ikke noe hastverk med å komme tilbake til normalen. Dette må ikke få skje.

Pandemi og pandemitiltak ble aldri den helt store snakkisen i valgkampen. I et så uoversiktlig terreng er det også vanskelig for andre partier å påstå at de har bedre løsninger enn de myndighetene kommer med. Uavhengig av hvem som skal styre landet framover, venter vi likevel ikke at de kommer med noen fikse ideer om å beholde unntaksregler lenger enn strengt nødvendig.