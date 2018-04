Statoil må passe på pengene

Onsdag leverte Statoil det beste resultatet for første kvartal siden 2014.

Pengene strømmer inn. 55,6 milliarder kroner, for å være helt presis. Det er nesten like mye på ett kvartal som det var på to i 2017.

Konsernsjef Eldar Sætre kaller denne kontantstrømmen «et veldig ærlig tall som viser at det kommer penger inn i kassen».

Økningen skyldes i stor grad høyere olje- og gasspriser, samt høy produksjon. Og det meste av inntektene kommer fra norsk sokkel.

Mye av pengene fra kontantstrømmen blir, ifølge Statoils regnskap, brukt til å finansiere aktiviteter, betale utbytte til aksjonærer og betale ned lån.

Imponerende arbeid

Det er imponerende arbeid å klare å snu bedriften slik ledelsen i Statoil har gjort de siste par årene. Men sparingen er det ikke bare Statoil som har stått for.

Statoil har blitt beskyldt for å skvise både norsk leverandørindustri og riggbransje. Og det kan godt hende at noen har blitt strupt for mye, nå vi ha sin del av kaka.

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, satte ord på det i et intervju med Sysla.

Han krever at økt aktivitet også må komme leverandørene til gode, og vil ha høyere leiepris for riggene. Rederiene kan ikke holde kostnadene kunstig lave for at oljeselskapene skal utbetale utbytte og bonuser, mener han.

Statoil svarte med at de ikke kunne huske at Rederiforbundet hadde ropt varsku over at markedskreftene fikk styre da ratene var høye.

Markedskrefter

Og det er nettopp markedskreftene som framover blir Statoils største utfordring. Bransjen har sagt opp og mistet tidligere ansatte til andre bransjer. Mange vil gå av med pensjon, og de unge velger ikke petroleumsfag som før.

Det er fare for at en ny kamp om «de gode hodene» vil føre til en ny lønnsspiral. Og dersom leverandørindustrien begynner å kreve høyere priser igjen, kan vi risikere at investeringskostnadene på norsk sokkel igjen blir for høye.

Det er fra norsk sokkel Statoil får mesteparten av inntektene. Derfor er det lurt, som Sætre sier, å fortsette å snakke om kostnadskutt og ta vare på pengene som strømmer inn.

Det gjenstår å se om de klarer det. Markedskreftene er vanskelige å stå imot.