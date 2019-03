«Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med den globale utviklingen vi nå ser, kan det være en god ide å samordne de Nordiske landenes interesser. »

Dette skriver to forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI i en artikkel publisert i januar i år.

Forskerne har sammen med kolleger fra Finland, Danmark, Sverige og Island sett på utviklingen i utenrikspolitikken i de nordiske land. Økt spenning mellom Vesten og Russland, intern uro i EU, Brexit, knute på handelstrådene mellom Kina og USA, og en amerikansk president som kan få oss til å tvile på landets vilje til å påta seg rollen landet tradisjonelt har hatt, kan gjøre oss urolige.

I tillegg ser vi voksende flyktningestrømmer og terrortrusler; alt sammen trekk som diskuteres i de nordiske landene.

Utenrikspolitikk

Tradisjonelt har ikke forsvars- eller utenrikspolitikk vært tema på de faste møtene i regi av Nordisk Råd, før de siste årene. Nå har forskerne i de fem nordiske landene likevel undersøkt hvordan utenrikspolitikken i de nordiske landene blir tilpasset de raske endringene som skjer internasjonalt.

Danmark er med i både EU og Nato som det eneste nordiske landet. Norge har markert seg internasjonalt i sine forsøk på å spille en fredsmeglerrolle. Alle fem har i enkelte saker ulike interesser. Og det er ikke alltid sikkert at det er klokt å framstå internasjonalt som en samlet blokk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for et styrket nordisk nærings-samarbeid. Han peker på at sikkerhetspolitikk og næringsinteresser kan være sammenfallende, og trekker fram skepsisen mot å la kinesiske Huawei stå for utbyggingen av 5G-nettet, når både finske Nokia, samt Ericsson med utgangspunkt i Sverige, kan gjøre jobben.

Felles framstøt

Forskerne ved NUPI har ikke sett på den konkrete problemstillingen. Men med den globale utviklingen vi nå ser, kan det være en god ide å samordne de Nordiske landenes interesser.

Ikke nødvendigvis for å gå i takt, men mer for å bruke den nye og mer usikre utenrikspolitiske situasjonen til samordning og felles framstøt der det passer.

Det nordiske samarbeidet har en lang og positiv historie. Og det er viktig at det styrkes og videreutvikles, gjerne på andre og nye områder.