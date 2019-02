Corbyn har selv alltid har vært en motstander av Storbritannias medlemskap i EU. Til nå har han stått mot presset om å støtte en ny folkeavstemning.

Men etter at ni parlamentsmedlemmer fra Labour meldte seg ut av partiet i forrige uke, og en rekke andre har signalisert at de tenker det samme, ga han etter mandag.

Corbyn sa at partiet hans skal gjøre alt i deres makt for å hindre at Storbritannia ryker ut av EU uten en avtale. Det vil også gå mot statsminister Theresa Mays avtale, sa Labour-lederen.

Politisk kaos

Det er bare litt over en måned til Storbritannia etter planen skal forlate EU. Brexit har ført til politisk kaos i landet, med utbrytere fra begge de store partiene.

Innad i det konservative partiet er det stor uenighet fremdeles om hva brexit egentlig betyr, der den harde kjernen mener at Storbritannia vil klare seg helt fint uten en avtale.

Samtidig er det helt uklart hva Labour ønsker å gjøre. I over to år har det sittet på gjerdet, og har ikke kommet med noe alternativ. Onsdag skal partiet stemme over hvilken retning det mener brexit bør ta, men ingen endringsforslag har blitt lagt fram. Det er heller ikke klart hvordan en eventuell folkeavstemning vil se ut, eller hva den eventuelt skulle handlet om.

Lite reell snuoperasjon

Selv om alle de 246 parlamentsmedlemmene fra Labour stemmer for en ny folkeavstemning, sammen med de 65 andre i opposisjonen og rundt 10 medlemmer fra de konservative som kanskje ville støttet dem, ville de bare ha et knapt flertall. I realiteten er det minst 25 Labour-medlemmer som ikke ville støttet en ny avstemning, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

En av disse er Caroline Flint, som skrev på Twitter at Labour «er i fare for å snu på et valgløfte som gikk på å respektere resultatene fra folkeavstemningen i 2016. Vi kan ikke overse millioner av Labour-velgere som stemte for brexit».

Corbyns snuoperasjon kan derfor være for lite, for sent.

Theresa May har hele tiden argumentert mot en ny folkeavstemning, og har sagt at dette vil være udemokratisk. Paradokset er at Labours forslag kan føre til at Mays avtale ser ut som det beste av to onder, og at den kan få bredere støtte gjennom en ny avstemning i parlamentet.

Denne avstemningen, som etter planen skal finne sted 12. mars, kan være siste håp for de som vil redde Storbritannia fra å krasje ut av EU uten en avtale.