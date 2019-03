Det er politikk, ikke juss, som avgjør om Tor Mikkel Wara (Frp) kan komme tilbake som justisminister. Et argument for at det er mulig er at det har vært en tydelig rollebevissthet mellom statsmaktene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avgjorde, i samarbeid med Riksadvokaten, at Waras samboer skulle siktes i den alvorlige trusselsaken. Først etter pågripelsen, og etter at Oslo tingrett hadde samtykket i en begjæring om husransaking, ble statsministeren informert. Justisministeren selv fikk beskjed av sin sjef etter dette.

Dette viser at påtalemyndigheten tar sin uavhengige rolle på alvor. Verken formelt eller uformelt har PST eller riksadvokat Tor-Aksel Busch involvert den politiske ledelsen i det som ser ut til å være en korrekt gjennomført etterforskning. Det er et sunnhetstegn for Norge og en lykke for de involverte politikerne. Dersom det hadde kommet fram at de hadde blandet seg inn i etterforskningsarbeidet, ville vi stått overfor en regelrett politisk krise.

I forbindelse med president Donald Trumps ukonvensjonelle måte å lede USA på, har mange lent seg på systemet med «checks and balances», ordningen som sørger for at ingen statsmakt blir for mektig, på bekostning av en annen. Domstolene, den utøvende og den lovgivende makt, må holde hverandre i ørene. Også i Norge har vi «checks and balances». Det er i vanskelige situasjoner vi ser om det virker.

Det virket også da nevnte Oslo tingrett avslo politiets begjæring om å gjennomføre husransakelse hjemme hos personene bak teatergruppa Black Box’ oppsetning «Ways of seeing». Her ser det det derimot ut til at oslopolitiet, påskyndet av statsadvokatembetet, har startet en temmelig meningsløs etterforskning, toppet med et temmelig meningsløst krav om husransakelse. Heldigvis har vi domstoler og en riksadvokat som er i stand til å skille. Det kan se ut til at PST-sjef Benedicte Bjørnland har noe å ta tak i når hun om få uker tar over som sjef for Politidirektoratet.

Erna Solbergs utfall mot teatergruppa var svært uklokt, men kravet om at hun har noe å beklage framstår likevel som underlig. Hun har ikke blandet seg inn i den kunstneriske friheten eller ytringsfriheten, men har brukt ytringsfriheten til å kritisere det hun mener er en utidig innblanding i privatlivet.

At regjeringsmedlemmer i tide og utide tyr til ukonvensjonelle metoder for å kritisere helt normale ytringsformer, er noe de snart bør tenke gjennom.

Samtidig er det nettopp kløkten de viser i slike sammenhenger som avgjør i hvor stor grad de er egnet til å fortsette i sine embeter. Så langt har nemlig både statsminister og påtalemyndighet konsekvent forholdt seg til sine roller, noe som gjør at det fortsatt er en mulighet for at Tor Mikkel Wara kommer tilbake.

* Vi gjør oppmerksom på at Black Box-direktør Anne-Cecilie Sibue forsvares av advokat Halvard Helle, som er bror av Stavanger Aftenblads sjefredaktør Lars Helle.