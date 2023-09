En god beslutning

AFTENBLADET MENER: At statlige arbeidsplasser sikres i Stavanger er av stor betydning.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) feirer navnebyttene med direktør for Sokkeldirektoratet Torgeir Stordal og Havindustritilsynets direktør Anne Myhrvold.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Oljedirektoratet blir Sokkeldirektoratet og Petroleumstilsynet blir Havindustritilsynet.

Statsminister Jonas Gahr Støre feiret navneskiftene sammen med ansatte i direktoratet og tilsynet på Ullandhaug mandag sammen med Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Tanken er at de nye navnene skal fange opp aktiviteten på sokkelen også utover olje og gass, for eksempel havvind, karbonhåndtering, hydrogen og mineraler.

Ønsket om et «sokkeldirektorat» ble allerede i mai 2021 formulert i et brev fra ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola, som da konkluderte med at dagens Oljedirektorat kan omdannes til nettopp et slikt nytt og mer omfattende direktorat.

Dette er noe Nordtun har jobbet for siden Ap inntok regjeringskontorene for to år siden.

For navnebyttet innebærer også at de statlige arbeidsplassene knyttet til forvaltningen av naturressursene på sokkelen, energiproduksjon, karbonfangst- og lagring og sikkerhet blir værende i Stavanger. Og selv om det ikke følger penger med denne gangen, vil det sikre at når det trengs flere ressurser er det hit de kommer.

Tidligere i år var ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal i Stavanger Høyre ute og sådde tvil om dette noen gang kom til å skje med Ap/Sp ved makten. Hun viste til at endrede retningslinjer for flytting av statlige arbeidsplasser ville komme til å sette en stopper for et sokkeldirektorat.

At det nå sikres i Stavanger er derfor også en politisk finte for Arbeiderpartiet. Støre la heller ikke skjul på at det ikke var tilfeldig at nyheten kom rett før valget.

Andre byer har også vært ivrige på å sikre seg arbeidsplassene som etter hvert vil komme i forvaltningen av blant annet havvind og mineralutvinning. Blant annet Kristiansand, som har vært tydelige på at de ønsket seg et havvinddirektorat til byen.

Mandag uttrykte ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sin skuffelse over regjeringens beslutning. Han og andre i Kristiansand har ment at det ikke var hensiktsmessig å inkludere havvind i Oljedirektoratet fordi det er for forskjellig.

Vi mener dette er kompetanse og kunnskap som fint kan kombineres.

At det har tatt så lang tid å komme fram til at denne kompetansen må bevares og videreutvikles, er litt merkelig. For i denne saken burde det ikke være særlig tvil: Det eneste fornuftige var å bygge på det miljøet som allerede finnes i Stavanger.