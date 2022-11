For dumt, MDG!

AFTENBLADET MENER: MDG vil bruke rundt 165 millioner kroner på solcelletak over sykkelstamveien. Slik skaper man politikerforakt og mistillit.

Erlend Kristensen mener et solcelletak over sykkelstamveien vil få flere til å sykle oftere.

Fylkeskommunen må spare, som alle andre. Også de har kjent at alt blir dyrere, heller ikke de hadde regnet med en skyhøy prisvekst, og heller ikke de fikk kompensert for dette over statsbudsjettet. Altså må de spare. Det er stort sett veier og skole de holder på med. Og fylkesdirektøren har i sitt budsjettforslag vært bekymret for balansen nettopp mellom vei og skole, mellom asfalt og folk, og for at de første vinner kampen om pengene mot de siste.

På skolene er man for eksempel bekymret for hvordan hverdagen blir for de elevene som trenger spesialundervisning. Det er kuttet 4 millioner for dette året, kutt på seks millioner for neste år ligger inne, på langtidsbudsjettet er det foreslått 10 millioner i 2024 og 2025. Nå går disse elevene i små grupper på fem, men en omlegging blir diskutert, der elevene kanskje skal ut i vanlige klasser.

Og mens diskusjonen går, finner MDGs Erlend Kristensen det for godt å ville bruke opp mot 165 millioner kroner på å bygge solcelletak over sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger. Han mener det er vinn-vinn, enda flere vil sykle, når de får le mot vind og vær, i tillegg til at vi får mer solenergi. Han vil be fylkestinget utrede forslaget.

De siste overskridelsene for sykkelstamveien er på 355 millioner. Tilbake i 2008 skulle den koste 200 millioner, i 2017 var den oppe i 1,4 milliarder, nå er den oppe i 1,88 milliarder. Uten solcelletak.

Kristensen mener solcelletakene vil finansiere seg selv, og har regnet på at energien de produserer, gjør at prosjektet vil være nedbetalt i løpet av 17 år. I tillegg kan det kanskje være med på å finansiere de ekstra kostnadene fylkeskommunen ellers vil måtte ta, mener Kristensen.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak slår fast at man kan bygge solcelletak overalt, men at noen faktisk må finansiere dem, og at det er uaktuelt å bruke en eneste krone av bymiljøpakken på dette.

Vi støtter Wirak. Det finnes nok av offentlige bygg som kan og bør får solcelletak. Vi trenger ikke bygge nye tak i løse luften for å få det til.

Kristensens forslag er selve oppskriften på hvordan man skaper politikerforakt og mistillit til klimatiltak.

Det finnes mange poster hos fylkeskommunen som bør prioriteres, før man bruker penger på å holde voksne syklister tørre bak ørene.