Flott Qatar-markering av landslaget

AFTENBLADET MENER: Totalitære stater som sminker sine brudd på menneskerettighetene ved å arrangere store mesterskap, er et stort problem for idrettsnasjonen Norge.

Det norske landslaget med T-skjorter for menneskerettigheter foran landskampen mot Gibraltar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Og for en rekke andre land. For toppidrettsutøverne selv er det et dilemma at de kan føle seg brukt i en politisk propagandakrig for å kunne konkurrere mot de beste i verden. Dessverre har mange diktaturstater fått slike arrangementer fordi personer på toppnivå i idrettsorganisasjonene har latt seg kjøpe.

En annen grunn er at de har kunnet bruke uhemmet med penger på å skaffe seg arrangementene og bygge idrettsanlegg uten at befolkningen har mulighet til å kritisere dette, eller i det hele tatt fremme mishagsytringer.

Derfor går neste Vinter-OL i Beijing og ikke i München eller Oslo. Eneste utfordrer til kineserne var Almaty i den totalitære staten Kasakhstan. Og derfor skal neste års VM i fotball arrangeres i Qatar, som tidligere også har vært vert for store mesterskap i andre idretter.

Den korrupte måten landet fikk mesterskapet på, er for lengst avdekket. Det internasjonale fotballforbundet, FIFA, har ikke ryddet ferdig, men er iallfall i gang med lage prosedyrer så dette ikke vil gjenta seg. De skremmende rapportene om tusenvis av dødsfall blant fremmedarbeidere som bygger anlegg til mesterskapet, har satt fart i kritikken. Mange krever nå boikott av mesterskapet.

Det er klokt at Norge ikke fatter et for hastig vedtak om dette, fordi det er komplisert å avgjøre hva som er mest effektivt i kampen mot slike åpenbare brudd på menneskerettighetene. Og hvorfor skal vi boikotte et lite land med mellom to og tre millioner innbyggere når vi ikke tør utfordre et OL i Kina? Professorene Jon Hovi og Helge Hveem skrev i torsdagens VG at erfaring viser at boikott ikke er spesielt effektivt og at det kan by på uheldige bivirkninger. Andre former for påvirkning kan få større betydning, skriver de.

Det norske landslagets markerte støtte til menneskerettighetene før Gibraltar-kampen. Markeringen var både synlig og viktig og har vakt internasjonal oppsikt. Selvfølgelig er det noen ironikere som har prøvd å latterliggjøre aksjonen. Men her kan det være mer interessant å for eksempel lytte til Amnesty International, som roste handlingen. «Kvalifiseringen er en glitrende mulighet til å rette søkelyset på denne saken. Flere lag bør følge deres eksempel,» skrev Amnesty på twitter. T-skjortene til det norske landslaget betyr nok lite der og da for arbeiderrettighetene i Qatar. I det lange løp er det likevel slike, store og små markeringer, som bidrar til å påtale både idrettens pampevelde og diktaturstaters overgrep, samtidig som vi også må ta diskusjonen om boikott. Heia Norge.