Verre og verre i Hviterussland

AFTENBLADET MENER: Diktaturer bruker ofte idretten til å vise seg fram. For bandittene som styrer Hviterussland slo dette feil da de prøvde å sende sprinteren Krystsina Tsimanouskaja hjem fra OL.

Den hviterussiske sprinteren Kryststina Tsimanouskaja på vei inn i den polske ambassaden i Tokyo etter å ha unnsluppet Hviterusslands kidnappingsforsøk. Foto: KIM KYUNG-HOON, NTB-Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De hjelpeløse forsøkene til president Alexandr Lukasjenko for å beholde makten kan synes parodiske, men situasjonen er tragisk og alvorlig. Det er diktatoren og hans sønn Viktor som leder den hviterussiske olympiske komiteen, så de kan ikke snakke seg bort fra denne saken heller.

Tsimanouskaja kom aldri til start på 200 meteren i OL natt til mandag, fordi den hviterussiske olympiske komiteen bestemte dette etter at hun hadde uttalt seg kritisk om det sportslige opplegget. Hun skal blant annet ha blitt tvunget til å delta på stafettlaget på 4 x 400 meter, til tross for at hun aldri har løpt distansen før.

Les også Hviterussland vil sende hjem OL-sprinter: – Jeg frykter at de vil sette meg i fengsel

Etter dette ble hun, etter eget utsagn, regelrett kidnappet av representanter for egen nasjon, som forsøkte å sette henne på flyet til Minsk. På flyplassen i Tokyo fikk hun kontakt med politiet og klarte deretter å ta seg til Polens ambassade for å søke om asyl.

Det er liten grunn til å tvile på Tsimanouskajas historie og Polen har allerede tilbudt henne humanitært visum og «muligheten til å fortsette idrettskarrieren i Polen om hun ønsker det».

Også Tsjekkia har tilbudt henne beskyttelse og i mellomtiden har også hennes mann flyktet til nabolandet Ukraina.

Det er nå snart ett år siden det siste såkalte valget i Hviterussland. Det manipulerte valgresultatet, som gav Lukasjenko over 80 prosent av stemmene, utløste store demonstrasjoner. Regimet svarte med køller, tåregass og granater.

Siden har språket bare blitt mer og mer brutalt. I mai tvang de et Ryanair-fly til å lande i Minsk for å kunne pågripe en utpekt opposisjonell. Så seint som tirsdag ble lederen for organisasjonen Belarusian House, Vitalij Sjisjov, funnet hengt i nabolandet Ukrainas hovedstad, Kiev. Organisasjonen hjelper blant annet hviterussere med å flykte fra eget hjemland.

Sjisjov ble meldt savnet etter at han ikke kom hjem fra en joggetur mandag og politiet etterforsker saken som mord, «forkledt som selvmord». Organisasjonen selv er ikke i tvil om at det er hviterussisk, statlig terrorisme som ligger bak.

I løpet av to døgn mistenkes altså regimet for å stå bak to meget alvorlige overgrep på fremmed jord. Lukasjenko gjør dermed alt han kan for å bekrefte at Hviterusslands problemer ikke er en intern sak. Norge er blant landene som bidrar med sanksjoner mot Hviterussland. Det norske folk må følge opp med å gi all mulig støtte til den undertrykte befolkningen i det vaklende diktaturet.