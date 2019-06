Snuoperasjonen på Sola

Fredagens aftenbladreportasje fra Aero Norway AS, som verkstedet heter nå, var hyggelig lesning. Verkstedet, som egentlig ble lagt ned i 2012, styrer mot en omsetning på 1,7 milliarder kroner i år, opp fra fjorårets 1,2 milliarder. Dette har ikke kommet av seg selv.

For det er både teknologiske sjumilssteg og en helt ny markedsorientering som ligger til grunn for veksten til det som opprinnelig var hovedbasen til det tidligere flyselskapet Braathens SAFE. Siden har eiere, oppdrag og kundespekter endret karakter totalt. Verkstedet bør være et forbilde for alle andre bedrifter som møter nye tider. Og det viser at mange kan leve godt av virksomhet som ikke er avhengig av oljeindustrien.

I fjor måtte verkstedet øke staben med 50 til 191 for å møte den store etterspørselen. Verkstedet er dermed tilbake som en hjørnesteinsbedrift i regionen, også fordi den er omhyggelig med å ta inn lærlinger. For flyfagutdannelsen ved Sola videregående skole må denne utviklingen være uvurderlig.

NRK meldte fredag morgen at utenlandsferien kan bli dyr, på grunn av svekket norsk krone. Men det er blant annet valutautviklingen som gjør Aero Norway konkurransedyktige. Mens verkstedet tradisjonelt har levd av interne, nasjonale oppdrag, kommer nå 95 prosent av omsetningen fra utenlandske kunder.

Det er Qatar-investoren Tariq al-Jehani som nå eier verkstedet. Den siste oppgangen begynte på mange måter med hans overtakelse i 2016. Til Aftenbladet sa han den gangen at han var fascinert av bedriftens lange historie og erfaring og at den tekniske kompetansen som gjorde at han gikk inn i geskjeften. Ofte er det nettopp blikk utenfra som kan snu en nedadgående trend.

Tradisjoner alene er ikke nok til å bære en bedrift. Det er først når historien ligger i bunn for omstilling, utvikling og fornyelse at den har sin verdi. De fire mest verdifulle selskapene i verden i dag er Amazon, Microsoft, Apple og Alphabet (som eier Google). Dette er selskaper med meget kort historie og erfaring viser at levetiden for en bedrift går ned.

De som er eksempler på det motsatte, har ofte tunge omstillingsprosesser, nedbemanning – og til og med nedleggelse – med seg. Noen klarer også å starte omstillingen mens det fortsatt går bra, men alle trenger friske hoder som kan forstyrre de daglige trivialitetene med nye, bærekraftige ideer. Slik kan verkstedet på Sola, med sin 71-årige historie, også være en framtidens arbeidsplass.