Det er fortsatt lov både å nyte godværet og å snakke om godværet

Det er vilt nå. Uansett hva folk spiser, sier eller gjør, så er det noen som skal klistre på dem dårlig samvittighet. De som tok seg en dukkert i det relativt behagelige vannet forrige uke, må altså ikke komme i skade for å snakke, iallfall ikke skryte, av det.

For under det hele ligger klimaendringene. «Vi må ikke glemme klimasaken!» er budskapet. Det er selvfølgelig riktig. Klimaendringene er dramatiske og vi som soler oss har medansvar, men dette er det faktisk ikke mulig å glemme. Vi blir minnet på det i enhver sammenheng.

Det er forskjell på vær og klima. Været er slik det er ute akkurat nå, mens forskerne normalt følger klimautviklingen basert de været gjennom de siste 30 år. Tre dager med flott sommervær eller ekstremkulde trenger altså ikke bety at vi det har skjedd noe dramatisk med klimaet siden forrige mandag.

Det må også bemerkes at også klimamålinger over tid viser at vi nå har en hurtigere oppvarming av jordkloden enn noensinne er målt. Mer ekstremvær, som for eksempel regnskyllene i Sogn og Fjordane denne uka, er sannsynligvis et resultat av dette.

Likevel må det altså både være lov å snakke om godværet, tømme isdiskene og konkurrere med venner og kolleger om å ha den høyeste temperaturen i hagen.

Men det ble for mye vær for noen. På sosiale medier haglet det med advarsler. Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) var så fascinert over at mediene uhemmet boltret seg i varmegradene at hun ble hentet inn til NRK P2s debattprogram Dagsnytt 18. Hun besværet seg over spaltemetere om rekordvarme og ordførere i badebukser, men «ingenting om klima». Der kom den. Avisen VG og NRK var værverstingene, ifølge politikeren.

Men det er jo med journalistikk som med vær og klima. Noe handler om der og da, andre ting handler om tendenser i tiden. Begge deler får behørig plass, men mediene har iallfall, og heldigvis, et stort medansvar for klimabevisstheten i Norge.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til juni for å huske at kritiserte NRK fikk «Fortellerprisen 2019» for sin helt nye måte å fortelle om klimaendringene på. Værmelding har for øvrig vært ryggraden i alt NRK har holdt på med siden de begynte med radio for snart 90 år siden, yr.no er en internasjonalt anerkjent værnettside og alle avisene har bred dekning av været hver dag.

Her kan du lese NRKs prisbelønte sak om klimaendringer.

Skjer det noe spesielt med været, bruker vi fortellingens kraft til å beskrive dette. Skjer det noe spesielt med klimaet gjør vi det samme. Og blir det en bra august kommer vi tilbake til det. Også i Stavanger Aftenblad.