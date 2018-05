Fredag kom tall som viste at det ble brukt 659 millioner liter biodrivstoff i 2017, en økning på 236 millioner liter på ett år.

Direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro skrøt av at klimautslippene i Norge reduseres med 600.000 tonn CO₂-ekvivalenter som følge av biodrivstoffbruken.

Men samtidig viste tallene at hele 317 millioner liter var basert på palmeolje.

Ifølge Regnskogfondet tilsvarer effekten av økt etterspørsel etter palmeolje i Norge at 220 kvadratkilometer med regnskog ødelegges. Norske myndigheter har betalt mer enn 20 milliarder kroner for å redde den samme regnskogen.

Venstres krav

Det var Venstre som under budsjettforhandlingene i 2016 kom med et krav om at 20 prosent av drivstoffet på norske veier skulle komme fra biodrivstoff i 2020. Regjeringen tok dette inn i budsjettet, og Stortinget vedtok det kort tid etter.

To lobbyorganisasjoner var helt sentrale: Miljøstiftelsen Zero og Norges Skogeierforbund.

Meningen var at dette skulle føre til en revitalisering av norsk skogindustri. Flere fabrikker skulle angivelig starte produksjonen av biodrivstoff fra kvister og greiner innen 2020.

Men Aftenbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Fædrelandsvennen avdekket i fjor at teknologien som skal til for å produsere denne typen biodrivstoff verken var ferdig utviklet eller lønnsom. Og at ingen fabrikker ville starte produksjonen innen 2020.

Opprydning

I fjor vedtok alle opposisjonspartiene på Stortinget, inkludert Venstre, et forbud mot palmeoljebasert biodrivstoff. Det skulle utredes virkemidler for å bli kvitt det, lovte daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Det har ikke blitt gjort.

Samtidig er biodrivstoff over innblandingskravet fritatt veibruksavgift. Det fører til milliardtap for staten, og i praksis fungerer dette som en subsidie for palmeoljeimporten.

Elvestuen mener fremdeles det er nødvendig med biodrivstoff på kort og mellomlang sikt, og holder fast på at norsk produksjon vil starte opp fra 2020. Det vil i tilfelle bare være en dråpe i havet, med et så høyt krav.

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet sier til Aftenposten at det ville være mer klimavennlig å fylle tanken med drivstoff laget av olje. Det har han rett i.

20 prosent-målet i Norge ser ut til å bli nådd. Men med potensielt katastrofale følger globalt. Ola Elvestuen må rydde opp i egen klimapolitikk.

LES ALLE ARTIKLENE OM BIODRIVSTOFF HER