Venstres utfordringer

I mars ble det klart at Per A. Thorbjørnsen ikke tar gjenvalg ved kommunevalget neste år, etter 28 år som gruppeleder for Venstre i Stavanger bystyre.

Han har ledet Venstre-gruppen sammenhengende i sju valgperioder. Nå er det en ny generasjon som tar over.

I forrige uke ble det klart at nominasjonskomiteen i Stavanger Venstre vil ha Jan Erik Søndeland som toppkandidat ved kommunevalget.

På andre plass ligger Mette Vabø, og på tredje Kjartan Alexander Lunde, begge fra Stavanger. Eline Wolden Bersagel fra Finnøy er nummer fire på listen.

Til høyre og venstre

Den 34 år gamle sivilingeniøren Søndeland beskriver seg selv som en «sentrumspolitiker i ordets rette forstand», som av og til vil samarbeide til høyre, andre ganger til venstre.

Søndeland har fast plass i bystyret og kommunalstyret for finans. Han har de siste årene engasjert seg blant annet i arbeidsplasser for unge og for smartbyen Stavanger.

Nominasjonskomiteen mener de har kommet fram til et lederteam som samarbeider godt, både innad og med andre partier. Og foran neste valg venter store utfordringer den nye lederen og ledelsen må ta tak i. Blant annet de knyttet til sammenslåingen av Stavanger, Finnøy og Rennesøy.

Oppslutning

Den kanskje viktigste oppgaven blir å prøve å holde på de relativt mange velgerne partiet har i Stavanger, og spesielt på Finnøy. Venstre fikk 8,3 prosent av stemmene i Stavanger ved kommunevalget i 2015. Det var betydelig høyere enn gjennomsnittet for hele landet, der oppslutningen var på 5,5 prosent.

På Rennesøy er det ingen representanter for Venstre i kommunestyret. Men på Finnøy hadde Venstre hele 19,9 prosents oppslutning i 2015.

Men tidligere i år meldte begge de profilerte politikerne på Finnøy, Gro Skartveit og Heidi Skifjell, seg ut av partiet i protest mot regjeringsamarbeidet med Frp og Høyre. Dermed mistet Venstre to av fem representanter i sin kommunestyregruppe, og er betydelig svekket i kommunen.

Nye konstellasjoner

Når også KrFs Bjørg Tysdal Moe og Høyres Christine Sagen Helgø trekker seg fra politikken i Stavanger, er det heller ikke gitt at en ny generasjon vil kunne videreføre det samarbeidet. Da kan det bli åpninger for nye konstellasjoner i Nye Stavanger.

Spørsmålet er om Venstres oppslutning ved neste valg blir like høy i den sammenslåtte kommunen. Eller om den faller til nærmere landsgjennomsnittet. Oppgavene framover blir uansett ikke enkle for den nye ledelsen.