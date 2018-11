Siv Jensen i spagaten

Etter at det ble klart at et KrF som er delt på midten skal søke regjeringssamarbeid med Erna Solberg, har Stortinget blitt scene for mye absurd politisk teater. For bare to dager siden var det samme KrF snublende nær å erklære mistillit og bidra til å felle til den regjeringen partiet ønsker å bli del av.

Og omtrent samtidig stakk nestleder Olaug Bollestad fra Gjesdal og resten av stortingsgruppa en symbolsk kniv i ryggen på Fremskrittspartiet ved å stemme sammen med opposisjonen for å fjerne muligheten til å bytte tobakkskvoten med vin i taxfree-butikkene.

Disse krumspringene kommer på toppen av den mer generelle retorikken, der venstresida i KrF, med avtroppende leder Knut Arild Hareide i spissen, har brukt nesten enhver anledning til å forklare at Frp er en eksponent for et «kaldere» samfunn, mens KrF er en garanti for et «varmere». Det er en grov forenkling.

Da Venstre tok plass i regjeringen Solberg, var også det et soleklart løftebrudd. Partileder Trine Skei Grande hadde ikke lenge før gjort det helt klart at det var uaktuelt å sitte i regjering med Frp. Men så var det plutselig ikke uaktuelt likevel. Dette førte, ikke overraskende, også til utmeldinger og annen intern uro i Venstre.

Partileder Siv Jensen i Frp har vært svært lojal mot regjeringsprosjektet. Og det later til at strategien hennes har vært vellykket, fordi Frp ikke har opplevd en så sterk regjeringsslitasje som mange hadde fryktet på forhånd. Meningsmålingene viser en viss tilbakegang, men den er ikke så stor. Og Frp har innkassert en rekke politiske seire, med en historisk streng innvandringspolitikk som den mest betydelige.

Men nå er begeret fullt for partiets høyrefløy. To av de mest ytterliggående stortingspolitikerne vi har, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen fra Frp, avla torsdag et besøk hos lederen for det høyrepopulistiske Sverigedemokratene, Jimmie Åkesson. Og Amundsen skrev på sin Facebook-profil at Åkesson og hans parti er det eneste som kan redde det innvandringsliberale Sverige fra "total kollaps".

Dette er det samme partiet som Siv Jensen har gjort det klart at Frp ikke skal ha noe samarbeid med. Men for å holde laget samlet må Jensen trolig finne seg i at høyrefløyen i Frp flørter med de utstøtte svenske høyrepopulistene.

Og etter nyttår starter regjeringsforhandlingene. Vi lever i virkelig i interessante tider.