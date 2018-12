Aftenbladet mener: Det foregår en global kamp mot sannheten

Time Magazine har bestemt at deres årlige anerkjennelse av hvem som fortjener å kalles Årets Person, eller Person of the Year, skal deles mellom fire personer og institusjoner. Alle disse har hver på sin måte kjempet for det frie ord og betalt en høy pris for innsatsen.

Jamal Khashoggi, spaltist for Washington Post, ble myrdet på ordre fra Saudi-Arabias sterke mann, Mohammad bin Salman. Redaksjonen i avisa The Capital Gazette i Washington ble i juni utsatt for et væpnet angrep fra en radikal høyreekstremist. Sjefredaktør Maria Ressa er under angrep fra Filippinenes diktatoriske president Manuel Duterte, og journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo kjemper for å få fram sannheten om Myanmars overgrep mot den muslimske Rohingya-minoriteten.

«Enemies of the people»

Disse personene og redaksjonene står eller har stått i frontlinjen i kampen for sannheten og det frie ordet, i en konflikt som nå utkjempes på alle kontinenter, og også i land som inntil nylig var å regne for åpne og liberale demokratier.

Når USAs president Donald Trump ukentlig utpeker den frie, kritiske pressen til folkets fiende, gir det gjenklang hos autoritære og antidemokratiske krefter over hele verden, inkludert i Norge. Vi lever nå i en tid der sannheten er under angrep, der en faktabasert offentlig samtale trues av krefter som ønsker at beslutninger skal fattes på grunnlag av frykt, fordommer, ønsketenkning og uvitenhet snarere enn informert medborgerskap.

Alt står på spill

I mange land har det allerede i lang tid vært livsfarlig å fortelle sannheten. Diktaturer som Kina, Saudi-Arabia eller Iran fengsler og dreper dem som opponerer mot regimets grep om virkeligheten. Men også i land som på papiret skal være åpne og tolerante, kjemper ofte sannhetssøkerne en kamp der alt står på spill. I Mexico, for å nevne bare ett eksempel, er flere titalls journalister drept de siste årene for sine saker om narkokartellene og deres medhjelpere i politikken og politiet.

I den aller siste kronikken Jamal Kashoggi skrev for Washington Post, skrev han at det den arabiske verden trenger mer enn noensinne, er ytringsfrihet. Han er den første som har blitt kåret til Årets Person etter sin død. La oss håpe at hans grusomme skjebne kan føre til en nødvendig gjenreisning av respekten for sannheten.