Vaksinert mot fornuft?

Fredrik Refvem

Til tross for store kampanjer de siste årene er det ved et sykehjem i Stavanger bare 10 prosent av de ansatte som har vaksinert seg mot influensa. Det er svært merkelig, og ikke så rent lite bekymringsfullt.

Man skulle nemlig tro at det blant helsepersonell, som omgås syke og svake mennesker til daglig, var en høyere grad av bevissthet rundt betydningen av vaksinering enn i befolkningen for øvrig.

Vaksiner har generelt den egenskapen at de ikke bare beskytter den enkelte mot sykdom. De beskytter også samfunnet som helhet. Dersom et tilstrekkelig antall individer i en gruppe lar være å vaksinere seg, svekkes også gruppens motstandskraft mot denne sykdommen.

Ved sykehusene er situasjonen heldigvis bedre enn ved sykehjemmene. Om lag 60 prosent av de ansatte vil ha tatt influensavaksinen i løpet av denne høsten. For bare tre år siden var andelen like lav som ved enkelte sykehjem. Noe som også er direkte uforståelig. Influensavaksine kan i verste fall gi litt ømhet rundt stikket og eventuelt kortvarig, lett feber. Den er med andre ord helt harmløs.

De siste ti årene har såkalte antivaksine-aktivister fått altfor mye oppmerksomhet. Deres bastante motstand mot vaksiner er helt uvitenskapelig, men det hindrer dem ikke i å spre feilinformasjon og propaganda som blir lest og trodd av store grupper. Dermed har sykdommer vi hadde grunn til å feire at var nesten utryddet, som meslinger, igjen begynt å ta liv i rike land.

Vaksiner er en av de viktige årsakene til en av de store triumfene i vår tid, nemlig den sterkt reduserte barnedødeligheten og den sterkt forlengede gjennomsnittlige levealderen. Dette er en global trend som ikke er begrenset til rike land.

I Stavanger er det langt fram til målet om 75 prosents vaksinedekning på influensa blant helsepersonell. Men det er viktig å jobbe for å nå målet. Som med alle andre vaksiner er det først når et tilstrekkelig høyt antall er vaksinert, at gruppen som helhet oppnår god beskyttelse mot smitte. Årets influensasesong er bare så vidt i gang, men folk er allerede innlagt på sykehuset med influensa.

For helsepersonell er det selvsagt ekstra viktig å beskytte seg. Ikke bare fordi det er smart å unngå å bli smittet, men like mye for å unngå å smitte pasientene.

Noe annet er rett og slett uansvarlig.