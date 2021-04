All industri har en pris

AFTENBLADET MENER: Store inngrep i naturen er ikke til å unngå hvis vi skal ha bergverksindustri. Norsk Steins planer om utvidelse på Jelsa illustrerer dette dilemmaet.

På Jelsa ligger Europas største pukkverk. Nå søker Norsk Stein om å få bli dobbelt så stort. Foto: Marie von Krogh

Norsk Stein på Jelsa er et norsk industrieventyr. Det tyskeide steinbruddet, etablert av lokale krefter i 1987, er i dag Europas største pukkverk og Suldal kommunes største private arbeidsgiver. Totalt 280 ansatte og en underskog av leverandører, og sårt tiltrengte skattepenger for en kommune som har slitt med synkende folketall og eldrebølge.

Kostnaden for denne suksessen bæres av naboene til det enorme steinbruddet. Støy og støv og et gigantisk hull i fjellsiden mellom Høyvik og Jelsa er selvsagt en stor belastning for dem som ønsker ro og fred, for eksempel på de mange hyttene i nærområdet.

Og det er nettopp de problematiske nærområdene som er grunnen til at Norsk Stein nå signaliserer at de vil søke om en utvidelse østover, bort fra bebyggelsen langs Sandsfjorden. En tunnel gjennom fjellet Junkervarden skal åpne et stort og i dag helt uberørt område ned mot bunnen av Økstrafjorden på østsiden av fjellet.

Om rundt 13 år vil dagens konsesjonsområde være tømt for materialer. 12 millioner tonn av Suldal blir eksportert til utlandet hvert år, i snitt mer enn to skipslaster hver dag. Steinen fra Jelsa er råstoff i byggevirksomhet og asfalt over hele Europa.

Suldal kommune står midt oppe i en klassisk konflikt mellom motstridende interesser. Som hytte- og turistkommune har Suldal en sterk egeninteresse i å forbli attraktiv. Urørt natur, stillhet og skjønnhet er verdier som er evigvarende og som skaper verdier.

Samtidig er industriarbeidsplassene til Norsk Stein hard valuta. De bidrar til å holde folketallet oppe, men minst like viktig er det at industrien på samme måte som landbruket sørger for et komplett tjenestetilbud. Uten landbruk og industri, ingen lokal elektriker, rørlegger, rådgivende ingeniør, regnskapsfører. Disse tjenestene (og mange andre) til sammen gjør Suldal til et godt sted å bo.

Områdene Norsk Stein ønsker å vokse inn i, er i stor grad uberørt i dag. De indre delene av Økstrafjorden er rike på plante- og dyreliv, og ligger nær et stort hytteområde på begge sider av Økstrafjorden. Ordfører Gerd Helen Bø (Sp) har helt rett når hun påpeker at dilemmaene er mange.

Før det foreligger en formell søknad er det for tidlig å konkludere. Håpet må være at det skal bli mulig å finne en mellomløsning som tar hensyn til både vekst og vern. Norsk Stein er en type virksomhet det trengs mer av. I Norge har vi alltid levd av de naturressursene vi har. Det skal vi fortsette med, på en ansvarlig måte.

