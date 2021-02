Å hoppe etter Jensen

AFTENBLADET MENER: Siv Jensen etterlater seg et Frp som er i trøbbel. Sylvi Listhaug vil være en garanti for at partiet blir mer kontroversielt og synlig, men kjøper velgerne enda en runde med islamfrykt?

Det er egentlig ikke overraskende at Siv Jensen nå trekker seg som partileder i Fremskrittspartiet. Hun har stått i vervet siden 6. mai 2006, og vil altså ha vært leder i 15 år når hun holder sin siste tale som partileder på Frps landsmøte i mai.

Under Jensen har Frp gjort sitt beste valg noensinne, med 22,9 prosent av stemmene i stortingsvalget i 2009. Kontrasten til dagens meningsmålinger som plasserer Frp på størrelse med SV, godt under 10 prosents oppslutning, er stor.

Men dette viser jo også at mediene (og partiene) kan ha en tendens til å overvurdere partilederens betydning for velgernes dom. Det er jo den samme Siv Jensen som nå sliter med dårlige målinger, som for bare 12 år siden fikk stemmen til nesten hver fjerde velger, og som i mellomtiden har sittet i regjering som landets finansminister i sju år.

Like lite som det er Trygve Slagsvold Vedum som er den eneste årsaken til at Senterpartiet nå er nesten like stort som Høyre og Ap, er det Jonas Gahr Støre som er årsaken til Aps problemer.

Alle undersøkelser viser at det er de politiske sakene som er den helt avgjørende faktoren når folk skal velge parti. Det er mangelen på gode og samlende politiske saker som er Aps problem, ikke Støres manglende medietekke. Det samme gjelder Jensen og Frp.

Sylvi Listhaug, som Jensen selv peker på som sin etterfølger som partileder, vil være en garanti for at Frp vil provosere mer. En nokså merkelig pressekonferanse med henne og nestlederkandidat Ketil Solvik-OIsen gjorde det klart at hun akter å spille på det som alltid har vært den trygge havnen for Frp: Frykt for innvandring og særlig islam.

Spørsmålet er bare hvor mye det går an å tyne ut av enda en islam-debatt i en situasjon der grensene praktisk talt er stengt, og der det er bred enighet i Stortinget om en streng asyl- og innvandringspolitikk.

Listhaug gikk blant annet ut mot «import av verdier fra Midt-Østen». Vi antar at hun da sikter til for eksempel muslimske sharia-lover eller praksiser som bryter med våre norske regler for likestilling mellom kjønnene, for eksempel. Det er det lett å være enig i, men er «import av verdier» egentlig et stort problem i Norge i dag? Norge er verdens mest likestilte land.

Det er dette som er Listhaugs utfordring. Hun vil så gjerne ha en fiende, men hvis velgerne ikke opplever at det hun snakker om er relevant for dem, og hennes måte å være på skyver de andre partiene bort fra samarbeid med Frp, kan hun få trøbbel som leder.

