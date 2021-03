Et terrorvelde rulles opp

AFTENBLADET MENER: Rettssaken mot den såkalte IS-kvinnen i Oslo tingrett dokumenterer noen av de mørkeste sidene i skrekkveldet til terrororganisasjonen.

Advokat Nils Christian Nordhus forsvarer den terrortiltalte «IS-kvinnen». Foto: Ole Berg-Rusten

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kvinnen ble hentet hjem i januar i fjor, fordi norske myndigheter mente dette var riktig av hensyn til hennes syke barn. De politiske konsekvensene av dette var at flertallsregjeringen til Erna Solberg ble en mindretallsregjering. Fremskrittspartiet brukte saken til å komme seg ut av det de kalte «fengsel».

Les også Seks av ti mener det var riktig å hente hjem IS-siktet kvinne og barna

Les også Terrorsiktet kvinnes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand

Dette er den politiske rammen rundt dramaet, som også har flere juridiske aspekter ved seg. Det ene er at straffeloven ble endret mens kvinnen oppholdt seg i Syria. Andre forhold er for eksempel om det å føde barn og lage mat, som hun selv hevder å ha holdt på med, er nok til å dømme henne for medvirkning til terrorisme. At hun visste om terroren og råskapen som skjedde og at hun bekjente seg til IS, har hun selv innrømmet.

I tiltalebeslutningen vises det til at hun ved å å passe barn og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la til rette for at ektemennene kunne ta aktivt del i kamphandlinger for IS. Det vises også til at hun har uttalt seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge «med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen». Påtalemyndigheten mener altså dette omfattes av straffebestemmelsene om å være tilsluttet en ulovlig terrororganisasjon, og mye av det juridiske slaget vil stå her.

Minst fire andre norske IS-kvinner i Syria skal angivelig følge spent med på saken, ikke minst fordi dette også handler om risikoen for å miste omsorg for de berørte barna.

Det er ikke tvil om at det var riktig å hente kvinnen og de to barna hjem i fjor. En underspilt, positiv effekt av den kontroversielle hjemhentingen er at vi både får en gjennomgang i kontrollerte former av kvinnens sak og også et dypt innblikk i hvordan IS har fungert. Det er et terrorvelde med en dyp menneskeforakt som rulles opp. At dette skjer innenfor rettsstatens rammer er viktig og riktig.

Det er ingenting ved det som rulles opp som er egnet til å vekke sympati. Halshogginger, bombeangrep og andre likvideringer i religionens navn er noe verdenssamfunnet må ta oppgjør med. Der er rammene i Oslo tingrett mye bedre enn slagmarkene i Syria. Selv om IS nå er på tilbaketog, er vi vitne til et tankegods som fortsatt lever i beste velgående. Det er tidlig å konkludere, men knivangrepene i svenske Vetlanda onsdag kan være et nytt, trist eksempel på dette.