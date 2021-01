Året det var så bratt

AFTENBLADET MENER: De færreste vil savne 2020, et år som har vært fullstendig preget av koronaen. Men 2020 kan også ha lært oss hva som virkelig betyr noe når det røyner på.

Svein Andersen (67) ble 27. desember den første norske mottakeren av vaksine mot koronaviruset. Foto: Fredrik Hagen

I sin nyttårstale, som måtte spilles inn på nytt etter det tragiske leirskredet i Gjerdrum, sa kong Harald blant annet at pandemien har satt landet på en av de alvorligste prøvene i nyere tid. Men kongen pekte også på at krisen har lært oss mye om skillet mellom det som er viktig og det som er mindre viktig.

Akkurat den erfaringen er det mange som har gjort seg i løpet av 2020. Fra de kaotiske og uvirkelige ukene i mars, der helsearbeidere, renholdere og butikkpersonale ble hyllet for den innsatsen de gjorde, og fortsatt gjør. Og helt fram til en annerledes jule- og nyttårsfeiring preget av smittevern.

I denne situasjonen har de aller fleste av oss hatt anledning til å reflektere over hva som virkelig betyr noe. Venner, familie, jobb, helse, trygghet.

Koronapandemien vil bli bekjempet. En enorm, koordinert innsats over hele verden har frambrakt vaksiner på rekordtid. I løpet av 2021 vil store deler av Norges, Europas og verdens befolkning bli immune mot koronaviruset. Og til slutt vil livet kunne gå videre.

Men kanskje ikke helt som før. Det vil gå lang tid før ringvirkningene av pandemien er borte. Og noen konsekvenser vil kanskje bli permanente.

I skyggen av pandemien har det viktigste valget i moderne tid funnet sted i USA. Om noen dager er ikke Donald Trump lenger president, noe det er all grunn til å være takknemlig for. Hans katastrofalt dårlige håndtering av pandemien er en av de viktigste grunnene til at Joe Biden slo ham med mer enn 10 millioner stemmer. Men over 70 millioner amerikanere stemte på Trump.

I julen ble det endelig enighet om en avtale mellom EU og Storbritannia, en avtale som vil få konsekvenser for norsk økonomi og som vil bli studert med stor interesse av andre EU-land som nå lurer på om også de kan melde seg ut og framforhandle en separat avtale. Motstanderne av EØS-avtalen har fått fornyet selvtillit.

I julen ble det også undertegnet en ny avtale mellom Nato-landet Tyrkia og Russland. Det nye, tette forholdet mellom Ankara og Moskva er en sikkerhetspolitisk kattepine for Nato og generalsekretær Jens Stoltenberg.

Det samme Tyrkia sitter også med et formidabelt pressmiddel overfor Europa, nemlig flere millioner flyktninger som sitter internert i leire i landet. Skulle Tyrkia åpne grensene sine mot Europa for disse, vil krisen fra 2015 utspille seg på ny.

Vi kan være glade for at 2020 ligger bak oss. Men 2021 vil fortsette å sette oss på prøve. Håpet er at lærdommene fra 2020 vil hjelpe oss til å skille bedre mellom det som virkelig betyr noe og det som ikke er så viktig.

