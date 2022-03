Kan Tajik lede Nav?

AFTENBLADET MENER: Det henger ikke sammen, Hadia Tajik. Uansett hvor mange ord du bruker.

Hadia Tajik (Ap) er arbeids- og inkluderingsminister, og dermed øverste politiske sjef for Nav.

Verken Hadia Tajiks kronikk hos oss i Aftenbladet, intervjuet i Aftenbladet, redegjørelsen for LO i sentralstyremøte, eller sak hos Dagbladet om utleieleiligheter forandrer kjernen i Hadia Tajiks sak: I 2006 fikk statsministerens kontor en leiekontrakt fra Tajik, som dokumentasjon på at hun hadde boligutgifter i hjemfylket, og dermed krav på gratis, skattefri pendlerbolig i Oslo. Tajik flyttet aldri inn i den leiligheten. Likevel lot hun kontrakten ligge som dokumentasjon på at hun hadde rett på pendlerbolig helt fram til 2010.

Dokumentasjonen var ikke riktig, og hun rettet den ikke opp. Dermed unngikk hun etter sitt eget anslag å betale rundt 200.000 kroner i skatt. Sett utenfra, fra siden og fra golvet, framstår det som et bevisst forsøk på å unndra seg skatt.

Tajik har høye tillitsverv. Hun er stortingsrepresentant for Ap i Rogaland, hun er nestleder i Ap, og hun er for tiden statsråd. Som statsråd har hun ansvar for arbeid og inkludering. Hun er øverste sjef for Nav. Saken er juridisk foreldet. Men dette handler om tillit. Som ingen bare kan snakke seg til.

Alle ordene, alle forklaringene til Tajik ber oss om å se bort fra sakens kjerne, og i stedet bare ta henne på ordet. Og ikke engang på at dokumentasjonen hun leverte egentlig stemte gjennom alle disse årene, nei, hun ber oss tro på at hun hadde boutgifter i hjemfylket, bare på et helt annet sted - hjemme hos foreldrene sine – og dermed egentlig hadde rett på gratis pendlerbolig, selv om hun aldri oppga dette, aldri dokumenterte utgiftene, og heller ikke nå kan gjøre det. Det gjør saken bare verre.

For hun gjentar og gjentar at selv om hun ga statsministerens kontor uriktig dokumentasjon, bør vi forstå at helt andre ting, som vi bare har hennes egne ord for, egentlig nuller ut dette. Hun ber oss godta at hun brukte et slags privat skjønn på disse reglene, fra 2006 til 2010. At det ikke var så farlig om dokumentasjonen var uriktig, så lenge hun i sitt eget hode visste at hun hadde utgifter på hjemstedet.

Det er sterk kost, sett utenfra, bortefra og nedenfra. Tajik er sjefen for Nav. Skal dette gå i hop, må i det minste det samme gjelde for oss alle, hvis vi blir Nav-klienter og tatt i å ha oppgitt feil informasjon. Det må være nok at vi sier vi hadde utgifter som etter vårt eget skjønn var gode nok, selv om de var litt annerledes. Nav-sjef Tajik må la de samme reglene gjelde for oss som for seg selv. Kan hun ikke det, blir det vanskelig å fortsette som Nav-sjef. Den konklusjonen får hun trekke selv, når hun har sett utover, bortover og nedover. Og sammenlignet seg selv med oss andre.