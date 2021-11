Bollestad kan gjøre KrF folkelig igjen

AFTENBLADET MENER: Olaug Bollestad har en formidabel jobb foran seg som nyvalgt leder i KrF, men kan ha evner som fører partiet over sperregrensen igjen.

I helgen ble Olaug Bollestad valgt til ny partileder i KrF.

Å vinne nye tilhengere til partiet framstår som umulig. Men hun kan klare å hente tilbake noen av de tapte.

Det var nedtur for både Bollestad og partiet da stortingsgruppen ble redusert til tre ved siste valg. Det tidligere regjeringspartiet har nå små muligheter for innflytelse. Partiet framstår som lite relevant for mange velgere, også for flere av partiets tidligere støttespillere.

Olaug Bollestad karakteriseres av politiske forståsegpåere i Oslo som et uventet ledervalg, men det påpekes likevel at det ikke var stort andre alternativer. Særlig i spørsmålet om å gjenreise partiet og gjøre det relevant for nye velgergrupper, levnes hun små muligheter.

Det er en undervurdering. Bollestad har som politiker vist seg smidig og løsningsorientert. Hun framstår ikke som bastant eller uforsonlig, og har på ingen måte fått stempelet som gledesdreper eller mørkemannsaktig. Det er ikke Olaug Bollestad som blir mistenkt for å ville ta gleden eller fornøyelsen fra folk flest.

Politisk sto hun på den borgerlige siden da KrF gjorde sitt retningsvalg for tre år siden. Det valget var ingen suksess. Men det førte likevel til en viktig avklaring; KrF og Fremskrittspartiet kan ikke sitte sammen i regjering. Det passet dårlig for KrF, viste det seg, og det fikk etter hvert Frp til å forlate Solberg-regjeringen. Så da får vi tro at Olaug Bollestad ikke vil trekke KrF den veien en gang til.

Hun har ved et par anledninger antydet at KrF kan tenkes å samarbeide også med deler av dagens Støre-regjering. Ikke som støtteparti eller som en glidende overgang til den rød-grønne siden, men som et ledd i å buksere KrF tilbake som et sentrumsparti i norsk politikk.

Det er ikke enkelt med en stortingsgruppe på tre å innta en slik posisjon i dagens politiske virkelighet. Men for Bollestad og hennes to nestledere er det nå viktig å jobbe langsiktig. Strategien i gjenoppbyggingen må basere seg på å framstå som et sentrumsparti. Det vil være den beste måten for et parti med KrFs historie.

I et slikt bilde kan det for eksempel være lurt av dagens Støre-regjering å ikke avvise KrF, men heller bidra til at partiet under Olaug Bollestads ledelse føler seg sett og verdsatt.