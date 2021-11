Idrettens syke

AFTENBLADET MENER: I over 30 år har vi hørt om altfor mange spiseforstyrrelser blant idrettsutøvere. De tyngste takene her må idretten ta selv.

Tidligere landslagsløper Marthe Kristoffersen har fortalt om jenter som gjemte maten under servietten.

Langt flere blant idrettsutøvere utvikler en spiseforstyrrelse enn blant oss andre. Og det gjelder både for kvinner og menn. Såkalte vektsensitive idretter er spesielt utsatte - det gjelder turn, langrenn, hopp, løping og kampsport. Forsker Jorunn Sundgot-Borgens tall fra 1980-tallet viste at 33 prosent av idrettsutøverne innen utholdenhetsidretter hadde en form for spiseforstyrrelse. Da hun tok doktorgraden i 2005, lå tallet fremdeles på 30 prosent.

I høst har flere enkelthistorier fra både tidligere og nåværende idrettsutøvere satt saken på dagsorden igjen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø mener dette er gammelt nytt, og at tingene nå er dramatisk forbedret. Jorunn Sundgot-Borgen mener på sin side at dette ikke er mulig å vite, siden de ikke måler effekten av arbeidet de selv har lagt ned. Her snakker vi jo om et felt hvor man ellers er vant til å måle effekten av det man gjør og det man endrer på. Når det er sagt, også idrettsutøvere må få ha noe i fred. Det går an å stille spørsmål ved hvor langt inn i det private et menneske skal kontrolleres og sjekkes, selv om han eller hun er idrettsutøver. Dokumentasjonen må selvsagt gjøres på en forsvarlig måte, som tar hensyn til enkeltmenneskene oppi dette.

Men det må gjøres, for tallene er høye og helseproblemene er alvorlige og langvarige. Og vi har hørt om dem, igjen og igjen, i over 30 år. Idrettsforbundet må ha bedre og grundigere svar å gi.

Forbundets arbeid på feltet er samlet i Sunn Idrett, som blant annet samarbeider med psykiater Finn Skårderud.

– Jeg er ikke overvettes bekymret for eliteutøverne, for der er det et støtteapparat, men jeg er kjempebekymret for 14-åringen som har en entusiastisk trener som vil vel, og kanskje er den treneren mor eller far, men som ikke har tilstrekkelig kompetanse på hva en tenåringskropp i puberteten er for noe, sier Skårderud til VG.

Det er en beskrivelse det er lett å slutte seg til. Kravet om fem millioner fra staten for å kunne intensivere og utvide arbeidet og samarbeidet, er ikke like innlysende. Idretten fikk 750 millioner i overførte tippemidler i 2021. Det kan være de må klare å finne de fem millionene blant disse.

For det er nødvendig at idretten selv tar tyngre tak her. Alt annet virker unektelig unnvikende.