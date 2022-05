Lyses forklaringsproblem

AFTENBLADET MENER: Lyse Lnett «forstår at det ikke er lett å skjønne» at nettleien går opp. Men det må være mulig å finne en løsning for å unngå dette.

Nettleien øker, men det er vanskelig å forstå.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag varslet Lnett sine kunder om at de øker prisen på nettleien. Fra 1. juli må du betale mer for strømmen som går tapt på vei hjem til deg.

Mange av Lnetts kunder er provoserte.

Lnett skrev mandag i en e-post til sine kunder at prisøkningen vil være på 125 kroner i måneden for en gjennomsnittlig kunde med 20.000 kWh i årlig forbruk.

Høye strømpriser fører til at nettselskapene må betale mer for strømmen som går tapt på veien fra kraftverket til huset ditt. Og siden disse kostnadene øker, skal dette dekkes inn gjennom nettleien.

«Jeg forstår at det ikke er så lett å skjønne. Dette styres imidlertid av forskrifter vi må følge,» var svaret fra kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lyse Lnett, som også sa at de ikke ønsker å øke prisene, men at de må dekke inn kostnadene som følge av nettap.

Det er nettselskapet som setter prisen på nettleie. Men prisen må settes slik at de er innenfor en inntektsramme satt av myndighetene. Disse rammene, altså hvor høye- eller lave inntekter nettselskapene kan ha, bestemmes av kostnader til drift og utvikling av strømnettet, og av nettap.

Hvis nettselskapene henter inn mindre enn det som er tillatt gjennom nettleie i ett år, gir det mindreinntekt. Dersom de henter inn mer enn det som er tillatt, gir det merinntekt. Over tid skal dette gå i null.

I mars meldte Statnett at merinntekter på fire milliarder til staten skulle deles ut til nettleieselskapene, og dette førte da til at en varslet økning i nettleien ble droppet av flere kraftselskap.

Likevel øker Lyse og andre kraftselskap nå nettleien.

Det er selvsagt at nettselskapene må følge de forskriftene som er satt. Samtidig har inntektene til Statnett blitt mye høyere enn ventet. Inntektene for 2021 ble på rekordhøye 5,6 milliarder, og prognosene for 2022 viser inntekter på minst 7 milliarder kroner.

Det er ikke rart dette er vanskelig for folk å skjønne, for det er nesten ikke til å skjønne.

Men det må gå an å finne en løsning der det ikke er strømkundene som må ta også denne regningen.