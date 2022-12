Rydd i opptakskravene

AFTENBLADET MENER: Får man bort tilleggspoeng og muligheten til å forbedre karakterene, kan mange komme fortere i gang med studiene. Men det må finnes en sidevei også.

Hvor lenge skal du kunne prøve å forbedre karakterene dine?

Er det lurt å fjerne muligheten til å forbedre karakterer og skaffe seg tilleggspoeng, for å komme inn på det studiet du vil? Et utvalg foreslår dette i en ny rapport til forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Den var bestilt av forrige regjering, altså er det bred politisk enighet om at noe bør gjøres med opptakssystemet vårt til høyere utdanning.

Som det er nå, kan du forbedre karakterene dine fra videregående skole igjen og igjen, du kan få tilleggspoeng for alder, for førstegangstjeneste og for folkehøgskole.

Det driver poengsummene til de mest populære studiene til skyhøye nivåer, og gjør at unge bruker flere år etter videregående på å samle seg nok poeng, før de begynner å studere. De mest populære studiene er medisin, veterinærmedisin, psykologi og jus.

Utvalget, ledet av statsviter Marianne Aasen, vil at det først og fremst skal være karakterene du fikk på videregående som skal telle. Samtidig er de opptatt av at alle må kunne få en ny sjanse, det kan ikke være sånn at alt står og faller på hvilke karakterer du får på videregående. Tok du aldri videregående, eller ikke de fagene du trengte, kan du fremdeles ta dem som privatist. Men ikke om igjen og om igjen. Første gang bestått skal gjelde.

Utvalget har også sett til Sverige, og foreslår å gjøre som svenskene - gi en standardisert opptaksprøve, som 20 prosent av plassene på studiet holdes av til. Slik den er innrettet i Sverige, er den konsentrert om norsk, matematikk og engelsk. Tekstforståelse, språkforståelse og matematikk.

Norsk studentunion har spilt inn forslag om en mer helhetlig opptaksprøve. Har man jobbet tre år på sykehjem, bør erfaring og motivasjon fra de årene kunne prøves ut i en opptaksprøve for et relevant studie, mener de. Det er en tiltalende tanke.

Vi er enige i at det må finnes en sidevei for de som ikke kommer rett inn fra videregående. Alle må få en sjanse til. Samtidig er det viktig at nye ordninger blir forutsigbare og rettferdige, og ikke for kompliserte.

Selvsagt må den nye ordningen også innføres på en slik måte at ingen blir fanget mellom to løsninger, men vet om det de holder på med, vil gi poeng eller ikke.

En opprydning i opptakssystemet er velkommen. De videre diskusjonene må finne gode måter å ivareta både hensynet til å få ned poengsummer og antall forberedelsesår, og hensynet til at det også må finnes en ekstra sjanse til å komme inn på det studiet du på videregående ikke visste var det du ønsket deg, eller ikke fikk gode nok karakterer til å nå.