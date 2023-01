Skremmende skylapper

AFTENBLADET MENER: Hadde det ikke vært så tragisk, hadde det vært fristende å le av motstanderne av våpenhjelp til Ukraina. Noen hater USA og Nato så sterkt at de ikke gjenkjenner den russiske forbrytelsen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes må få kontroll i eget parti, og det raskt. Deler av medlemsmassen i Rødt hater USA og Nato så sterkt at de ikke klarer å innse hva Russland er i ferd med å gjøre mot Ukraina.

Debatten på NRK tirsdag ble et underlig og opprørende skue. To representanter for Rødt fikk anledning til å blottstille sin mangel på virkelighetssans for åpen skjerm. De fikk og får heldigvis kraftig kritikk, også fra andre på venstresida.

Motstanden mot å hjelpe Ukraina med våpen, slik at ukrainerne kan forsvare seg mot den uhyrlige brutaliteten i det russiske angrepet, bygger i stort på et verdensbilde der det alltid er USA, og dermed Nato, som er skurken. Motstanden mot USA og supermaktens globale dominans sitter så fast i ryggmargen hos deler av den ytre venstresida at de ikke klarer å se det som alle andre ser:

Nemlig at invasjonen av Ukraina, som ikke startet 24. februar 2022, men med anneksjonen av Krym KrymHalvøy i Svartehavet som ble okkupert og annektert av Russland i 2014. og Donbass DonbassRegion i det østlige Ukraina som har vært okkupert av Russland siden 2014. Fylkene Luhansk og Donetsk ligger i Donbass. i 2014, er et blodig, imperialistisk overgrep mot en suveren stat. Og at Putins Russland er på rask og stø kurs mot diktaturet, med sterke fascistiske trekk.

Partiet Rødt, som har seilt på en medgangsbølge de siste årene og som i 2021 kom inn med en rekordstor gruppe på Stortinget, har et kjempeproblem så lenge partiet ikke klarer å ta et oppgjør med disse fraksjonene. Ledelsen, ved partileder Bjørnar Moxnes, og stortingsgruppa som vi kan la Stavangers Mímir Kristjánsson representere, er ikke motstandere av våpenhjelp til Ukraina. Men det trengs et nytt vedtak på partiets landsmøte i april for å endre standpunktet mot våpenhjelp.

I mellomtiden vil denne saken ri partiet som en mare. Rødt er del av det politiske flertallet både i Oslo og Stavanger, for eksempel. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo legger ikke lenger skjul på at det er problematisk for ham å forholde seg til ledelsen i Oslo Rødt nå. I Stavanger er samarbeidet fortsatt godt, men for Rødt som parti er risikoen at den hårreisende motstanden mot å la Ukraina forsvare seg mot overgriperen vil nulle ut den medvinden partiet har opplevd de siste årene.

Strømpriskrisen, EU-motstand og den økte økonomiske ulikheten i samfunnet er vinnersaker for Rødt. Den manglende bakkekontakten når det gjelder krigen i Europa er det definitivt ikke.

Det er fortsatt lenge til april. Kan Rødts ledelse og de Rødt-medlemmene som ikke er forblindet av ideologiske skylapper leve med denne situasjonen, eller er dette en anledning til å vurdere å ekskludere medlemmer som åpenbart ikke føler seg forpliktet av verken folkeretten eller alminnelig anstendighet?

Historiens dom vil bli hard mot dem som ikke klarer å se hva dagens Russland er i ferd med å gjøre. Helt uavhengig av hva man ellers måtte mene om Nato eller USA. Ukrainas kamp er også vår kamp.