En riktig og viktig avtale

AFTENBLADET MENER: Avtalen om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen er helt på sin plass, og den er taktisk riktig av regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre mente opprinnelig at grunnrenteskatten på oppdrett burde være på 35 prosent, men senket den til 25 prosent denne uken.

Torsdag kom regjeringen med en ganske overraskende nyhet: De hadde blitt enige om den såkalte lakseskatten med Venstre og Pasientfokus (partiet som kom inn på stortinget forrige valg for å jobbe for sykehuset i Alta).

Den effektive skattesatsen for næringen endte på 25 prosent. Ned fra 35 prosent, som var det regjeringen egentlig hadde foreslått.

Den inneholder også en lettelse i formuesverdien av oppdrettstillatelser, som gjør at den samlede skattebelastningen for norske eiere blir mindre enn det som lå i regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kalte dette et bredt forlik, men i realiteten var det et ganske tynt flertall som ble enige om den nye grunnrenteskatten.

SV er ikke fornøyde, og det er heller ikke Høyre.

SV skulle helst ha sett at lakseoppdrettsselskapene betalte enda mer, og har varslet en omkamp i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Men at regjeringen i denne saken distanserer seg fra SV kan være taktisk riktig, spesielt fordi det tette samarbeidet med venstresiden i flere saker har fått dem til å virke næringsfiendtlig.

Høyre skulle helst sett at skatten var enda lavere. Partiet har tidligere sagt, og gjentok torsdag, at de vil gjøre endringer i skatten hvis de kommer til makten etter neste stortingsvalg.

Her er det taktisk riktig å komme til enighet om en avtale med Venstre.

Frp er også mot denne skatten. Men med Venstre med på laget, har regjeringen klart å skape splid om denne saken på høyresiden. Derfor er det ikke gitt at det etter neste valg faktisk blir endringer. Og da har den uansett virket såpass lenge at den kan bli vanskelig å reversere.

At lakseaksjene steg kraftig på børsen etter enigheten torsdag, tyder på at markedet ikke syntes denne nye skatten påvirker selskapene i en for negativ retning. Og at de skremmebildene om en grunnrenteskatt som ville mørklegge hele kyst-Norge ikke stemmer helt med virkeligheten.

Som vi også har ment tidligere, er det viktig og riktig at oppdrettsselskapene betaler en høyere skatt til fellesskapet for bruk av felles arealer i norske fjorder og langs kysten. Akkurat som andre næringer som må betale grunnrenteskatt.