La Wisting ligge!

AFTENBLADET MENER: Oljefeltet Wisting bør få ligge. Lønnsomheten virker tvilsom, og feltet trenger landstrøm. Derfor bør Stortinget si nei til verdens nordligste felt.

Wisting-feltet er planlagt utbygd med en flytende installasjon av denne typen.

Norge har allerede over 12.000 milliarder oljekroner på bok, og med dagens energikrise i Europa renner det nye milliarder inn i statskassen hver dag.

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger har spurt om det ikke snart er nok. Oljefondet er den nye olja, har han spissformulert det. Og hisset på seg «oljelobbyen».

Debattanter hevder fra tid til annen at også Stavanger Aftenblad er del av en slags «oljelobby». Grunnen er at Aftenbladet er blant dem som har ment – og fortsatt mener – at det må være en balanse mellom klimatiltak og det åpenbare globale behovet for fossil energi på mellomlang sikt.

Det betyr ikke at vi ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte, eller at vi har gitt opp kampen for å kutte utslipp. Oljepolitikk og klimapolitikk henger sammen.

Wisting-feltet ligger langt mot nord, i nærheten av den såkalte «iskanten» i Barentshavet. For å være lønnsomt er feltutbyggingen avhengig av både den gunstige oljeskattepakken som ble innført under pandemien, og av elektrisk strøm fra land. For feltet inneholder mye mer olje enn gass.

Regjeringen kom i statsbudsjett for 2023 med et forslag om å redusere den såkalte friinntekten i Stortingets oljeskattepakke fra 17,69 prosent til 12,4 prosent. Etter dette har Equinor sagt at de vil gjøre en ny lønnsomhetsvurdering av Wisting-prosjektet. Planen er å levere utbyggingsplanen mot slutten av året.

Wisting blir del av forhandlingene om statsbudsjettet for 2023. Det kan også bli en av vårens store stridssaker i Stortinget.

En investering på 70 milliarder kroner, som utbyggingen er beregnet å koste, er forlokkende for leverandørindustrien. Men for øyeblikket er det mer enn nok å gjøre på andre deler av sokkelen for oljeselskapene og leverandørene.

En storstilt utbygging for å skaffe landstrøm til Wisting kan komme i konflikt med reindriften i Finnmark, og bidra til permanent høyere strømpriser i nord.

Wisting vil ikke kunne være i drift før 2028. Og det inneholder lite gass. Dermed er det heller ikke et argument at Norge har en forpliktelse til å forsyne Europa med gass.

På toppen av dette kommer at regjeringen torsdag la fram skjerpede klimamål for Norge. Og at Wisting, verdens nordligste oljefelt, ligger i et uhyre sårbart og værhardt naturområde.

Etablert praksis i norsk oljeforvaltning tilsier at når et prosjekt har kommet så langt at en utbyggingsplan blir levert, vil tillatelse bli gitt. Stortinget må altså komme med krav til prosjektet som gjør at Equinor velger å la det bli liggende.

Den jobben bør Stortinget gjøre. AS Norge klarer seg meget godt uten Wisting. Oljeselskapene bør i stedet plukke mer lavthengende frukt i mer modne områder.