Ut med detaljene!

AFTENBLADET MENER: Vi trenger gode lærere, sykepleiere, ingeniører og fagarbeidere. Det er viktig at de som utdanner dem, får nok rom til å snu på ting, når det er nødvendig.

Regjeringen, ved statsråd Ola Borten Moe (Sp), skal legge frem en stortingsmelding om profesjonsutdanningene neste år.

«Jo mer detaljregulert en utdanning er, desto større risiko er det for at dette utgjør et hinder for faglig refleksjon og utvikling». Det skriver Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. De godkjenner, evaluerer og fører tilsyn med utdanninger på høyskoler, universiteter og fagskoler.

Regjeringen har nemlig bedt om innspill. Det gjelder de såkalte profesjonsutdanningene – som lærere, sykepleiere og ingeniører. Alle yrker vi trenger gode folk og mange folk til, i årene fremover.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) gjør enda kortere prosess enn Nokut. De vil avskaffe nasjonale rammeplaner. Rammeplanene bestemmer for eksempel hvor mye praksis studentene på en utdanning skal ha, og når denne skal foregå.

Nå vil vi vel gjerne at både sykepleiere og lærere skal ha en noenlunde lik utdanning, uansett hvor de har tatt den. Noe eller noen må på et eller annet vis sørge for at utdanningene holder mål.

Men vi kommer også til å trenge at folk legger inn utdanning midt i yrkeslivet, og vi trenger et nært samarbeid med institusjoner og næringsliv nært utdanningsstedet. Vel å merke ikke for alle universitetsutdanninger, men helt sikkert for både lærere, sykepleiere og ingeniører.

Og vi trenger virkelig at de som har ansvaret for utdanningene, har nær kontakt med praksislivet. Det vil ikke bare gjøre det lettere å holde utdanningene relevante, men også lettere å snu seg rundt og prøve ut nye ting, når utviklingen i yrkene gjør det riktig.

Ap gikk til valg på en tillitsreform i offentlig sektor, der hele poenget er at de ansatte i helse sektoren skal få tillit til å ta viktige avgjørelser selv.

Kunnskapsdepartementet, med Sps Ola Borten Moe som minister for høyere utdanning, har nettopp gått inn for at fagskolene skal få opprette utdanningstilbud selv. De går også inn for at fagskolene selv skal få gi unntak fra kravet om fullført videregående utdanning, slik at de lettere kan ta inn studenter som på grunn av funksjonsnedsetting eller langvarig sykdom ikke har gått den vanlige veien.

Det er fine ting. Fagskolene våre gir høyere yrkesutdanning, og fagarbeidere er vi også i manko av.

Om rammeplanene for profesjonsutdanningene bør fjernes helt, eller om det holder å renske dem for hemmende detaljer, er vi ikke så sikre på. Men det er sprekt av Universitets- og høgskolerådet å foreslå det, og det gir håp at departementet samtidig letter på de nasjonale kravene til fagskolene.

Det kan være med på å gjøre det lettere å snu seg rundt, og sette faglig utvikling og refleksjoner om til handling.