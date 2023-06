Sentralbankens dilemma

AFTENBLADET MENER: Mens renteøkningene fortsetter, diskuterer økonomene hvilken medisin som er best for å bedre økonomien.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache satt styringsrenten opp med et halvt prosentpoeng.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Norges Bank satt torsdag opp renten med et halvt prosentpoeng, dobbelt så mye som normalt, til 3,75 prosent. Det er det høyeste siden 2008.

Priveksten i Norge har vært høyere enn ventet, spesielt på energi og matvarer. Både konsumprisindeksen, på 6,7 prosent, og lønnsveksten er høyere enn det sentralbanken trodde de skulle bli.

Norges Bank varslet også at det kan bli en ny renteheving i august, og at den i løpet av høsten kan komme opp i 4,25 prosent. Tidligere hadde de sett for seg en rentetopp på 3,5 prosent. Sentralbanken anslo at boliglånsrenten vil stige til 5,4 prosent i løpet av 2024.

«Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen,» sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank skrev også at en høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

Den svakere kronen gjør at den importerte prisveksten trolig blir høyere enn tidligere anslag. Rett etter beslutningen styrket kronen seg.

Men ikke alle økonomer er enige i at en dobbel renteheving er det riktige grepet å ta nå.

Sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, sa til BA at det er faktorer som peker på at rentepolitikken begynner å virke: Byggevirksomheten faller, vareforbruket er lavere, tjenesteforbruket faller, veksten i fastlands-BNP har avtatt og ledigheten stiger.

Han mente kronekursen ikke burde vektlegges i særlig grad.

Marte Herje Strømme, analytiker og boligekspert i Prognosesenteret, sa til DN at hun var overrasket over at Norges Bank våget seg på en dobbeltheving nå.

Hun var, sammen med andre, bekymret for at dette vil ramme boligmarkedet og husholdninger med boliglån mye hardere enn antatt og over lengre tid.

Økonomer er ikke helt enige i hvorfor kronekursen er så lav som den er. Noen peker på at det er fordi Norge ikke har hevet renten så mye som andre land. Valutaeksperter har kritisert Norges Banks daglige kronesalg for å veksle inntekter fra oljenæringen. De mener dette svekker kronen.

Problemet, eller dilemmaet, er at Norges Bank ikke har noe mandat om at kronekursen skal være på et bestemt nivå. Norges banks mandat er å få inflasjonen ned til 2 prosent.

Og så lenge dette er den pengepolitikken vi styrer etter, må vi bare belage oss på både dyrere lån og dyrere utenlandsferier framover.