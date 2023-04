Oslo trenger hjelp

AFTENBLADET MENER: Rogalands profesjonelle kulturliv er ikke ferdigbygget. Særlig ikke for frilanserne.

Filmregissør Silje Salomonsen ber Rogalandsbenken ordne opp

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Jeg vurderer dette prosjektet til å bli veldig lokalt. «Mongoland» har åpenbart en posisjon i Stavanger-regionen, men nasjonalt blir dette smalt. (...) Dermed blir det en film for en lokal liten fanskare.» Slik avslo en filmkonsulent i Norsk filminstitutt i Oslo å gi støtte til å lage en oppfølger.

At Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsens filmer bare skulle ha interesse for en «lokal liten fanskare», er nokså absurd, og skriver seg høyt inn på listen over tåpelig Oslo-arroganse.

Den arrogansen er for så vidt ganske universell, og går ut på at de som bor i den største byen i noen mils omkrets, tar det for gitt at alle deres perspektiver og erfaringer er nettopp universelle, mens alt som skjer utenfor er kuriøst.

I norsk filmbransje forsterkes denne eldgamle arrogansen av selve måten støtteordningene er bygget opp på. Det finnes nemlig sju regionale filmsentre rundt om i landet, men de får bare lov til å støtte utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dataspill. Spillefilmer og tv-drama kan de bare gi manusstøtte til.

Det finnes selvsagt også en lummer motsats til sentrums-arrogansen. Offerholdningen som kan følge av å bo utenfor – vi får ikke støtte fordi vi ikke bor i Oslo, og det har ingenting med kvalitet å gjøre. Det lider på ingen måte Salomonsen og Østin Ommundsen av, og har heller aldri gjort det. En styrke ved å etablere seg utenfor Oslo, er at man finner sine egne veier.

Også musikkmiljøet i Rogaland meldte nylig fra om skjevfordeling av statlige midler. Rogaland får ikke bare langt mindre enn Oslo, de får også bare en brøkdel av hva Vestland og Trøndelag får.

Det er det helt sikkert flere grunner til. Blant dem er selvsagt at ikke alle prosjektene holder mål. Men det kommer også færre søknader fra Rogaland, det bor færre frilanskunstnere her, og det finnes nesten ikke lokale bransjeaktører – bookingbyrå, plateselskap og management, som blant annet kan bidra med å skrive gode nok søknader og skaffe nok midler.

Kulturpolitiker Bjarne Kvadsheim (Sp) appellerer til Rogalandsbenken på Stortinget, og ber dem være langt mer aktive i å få rogalendinger representert i styrer og råd der beslutninger tas og penger deles ut.

Det rådet bør Rogalandsbenken ta på alvor, sammen med Salomonsens oppfordring om å sørge for å endre oppdraget til filmsentrene, slik at de også kan støtte hele spillefilm-prosjekter.

Samtidig er det opp til både politikere, næringsliv og kunstnere her å bygge opp et stadig mer robust og attraktivt miljø. Stavanger har vært seine med å etablere profesjonelle scener og spillesteder, i forhold til Bergen og Trondheim. Det trengs at også bransjeaktører finner byen attraktiv å jobbe og bo i. Og det trengs at kulturfolket i Oslo får stadige besøk med stadige påminninger om at også Rogaland finnes, og ikke bare for en «lokal liten fanskare.»