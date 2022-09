Havbruk må tåle økt skatt

AFTENBLADET MENER: Økt skatt på superprofitten i havbruk og (vind)kraftproduksjon er omstridt, men logisk og riktig. Endelig tar regjeringen grep for å omfordele mer av overskuddet.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens nye skatteregime for havbruk, vind- og vannkraft på en pressekonferanse onsdag morgen.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Aftenbladet gikk allerede for flere år siden inn for å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen, slik et regjeringsoppnevnt utvalg også gikk inn for i 2019. Den gang la Solberg-regjeringen forslaget i skuffen.

Vi mener at deler av superprofitten havbruksnæringen har, skyldes at næringen får bruke og belaste store fellesarealer i havet og fjordene våre. Da bør også mer av overskuddet pløyes tilbake til fellesskapet i form av skatt. Det samme vil gjelde vindkraft på land, som ødelegger store arealer.

Slik har det vært i over 100 år med vannkraften, og slik har det vært i olje- og gassbransjen helt siden det norske oljeeventyret startet. Selskapene som utnytter fellesressurser inngår en samfunnskontrakt. Både lokalsamfunn, kommuner og staten får del i verdiskapingen.

Og erfaringen fra både olje og vannkraft viser at ekstraskatt på grunnrenta ikke har hindret investering og utvikling. Tvert imot.

Regjeringen, ved statsminister og finansminister, anslår at de nye skattene vil gi inntekter til det offentlige på rundt 33 milliarder kroner, med utgangspunkt i økonomien i de aktuelle selskapene akkurat nå.

Oppdrettsnæringen, som i årevis har ført en intens og lenge vellykket lobbykampanje for å slippe unna grunnrente, protesterer selvsagt på det sterkeste mot regjeringens nye linje. Og de store, børsnoterte selskapene som Salmar, Mowi, Grieg og Lerøy opplevde kraftige fall i aksjeverdiene sine umiddelbart etter at regjeringens nyhet ble sluppet.

Men husk at noen av de største private formuene i Norge er skapt i havbruk de siste tiårene. Og mange kraftselskaper renner over av penger nå.

Regjeringen har - noen ganger med rette - blitt kritisert for å handle for seint og for lite kraftfullt i møte med de mange sjokkene økonomien har blitt utsatt for. Men regjeringen skal ikke beskyldes for handlingslammelse akkurat her.

Skatteøkningene vil føre til ramaskrik fra bedriftseiere, lobbyister og politisk opposisjon. Men hvis alternativet hadde vært å kutte dramatisk i helse, skole og velferdstjenester, altså kjernevirksomheten til velferdsstaten, ville det parlamentariske grunnlaget for regjeringen smuldret opp. SV, det foretrukne støttepartiet, ville aldri godtatt en slik måte å stramme inn på.

Bakteppet er frykten for at et for romslig statsbudsjett vil føre til nye og kraftigere rentehevinger fra Norges Bank. Dette bærer bud om at statsbudsjettet som legges fram neste uke vil inneholde mange dårlige nyheter for de mange som ønsker penger til seg og sitt.

Norsk økonomi, akkurat som økonomien i Europa og i verden for øvrig, er på vei inn i en vanskelig tid. Faren er reell for en global nedgangskonjunktur, med økt arbeidsledighet og langvarig prisstigning. I en slik situasjon må livreima strammes. Og de som har mest, må bidra mer.