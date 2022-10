Nødvendig årvåkenhet

LEDER: Heimevernet settes inn for å sikre prosessanlegget på Kårstø og andre kritiske anlegg for norsk gassbehandling og transport. Samtidig økes norsk våpenstøtte til Ukraina. Disse to tingene henger sammen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser på et kystvaktfartøy som patruljerer ved Sleipner A-plattformen lørdag.

Kårstø prosessanlegg i Tysvær har en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel. Kårstø-anlegget mottar gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet gjennom rørledningen Åsgard transport, og kondensat (lettolje) fra Sleipner-området.

Gasseksporten fra Kårstø og andre norske prosessanlegg er nå blitt europeisk sikkerhetspolitikk. Den russiske gassen flere EU-land har gjort seg avhengige av, er borte fra markedet og vil neppe komme tilbake i overskuelig framtid. Dermed er det av avgjørende betydning at norsk gasseksport ikke blir rammet av sabotasje eller angrep.

Eksplosjonene i de to russiske Nord Stream-rørledningene i Østersjøen har satt både norske og allierte sikkerhetsmyndigheter i alarmberedskap. Observasjoner av ukjente droner ved en rekke oljeinstallasjoner og prosessanlegg har satt fart i spekulasjonene om norske anlegg kan være mål for russiske eller prorussiske aktører.

Heimevernet settes nå inn for å øke beredskap og overvåking ved flere anlegg, blant andre Kårstø. Det er fornuftig, fordi Heimevernet har spesialkompetanse nettopp på å sikre kritisk infrastruktur i tider med forhøyet risiko.

Også andre deler av norsk infrastruktur kan være mål for fiendtlige anslag. For eksempel vannkraftanlegg, transformatorstasjoner, undersjøiske strømkabler og datakabler. Dette er gjentatte ganger beskrevet i risiko- og sårbarhetsanalyser som legges fram med jevne mellomrom av myndighetene.

Omtrent samtidig med nyheten om Heimevernet kom nyheten om at Norge kjøper artillerivåpen for en milliard kroner til Ukraina sammen med Tyskland og Danmark. Ukraina opplever stor militær framgang i de okkuperte områdene.

Aftenbladet har hele tiden ment at våpenstøtte til Ukraina er riktig og nødvendig. Den nye situasjonen som oppsto fredag, da Russland i strid med alle internasjonale regler vedtok å annektere nesten 15 prosent av ukrainsk territorium, endrer ikke vårt syn. Snarere tvert imot, all erfaring viser at det bare er makt eller trusler om maktbruk som kan stoppe Russlands aggresjon.

Norge vil få bistand fra våre allierte til å sørge for den økte beredskapen i havområdene våre, et område som er mye større enn det norske fastlandet.

Men også her hjemme må det rustes opp. Det norske forsvaret må forsterkes både med utstyr og våpen og med mannskaper. Staten har penger til dette. Selv om de offentlige budsjettene skal strammes inn, bør Forsvaret være et unntak nå. For de tidene vi er inne i krever at vi legger til side de siste tiårenes naivitet i møte med en mer ustabil verden.