Penger sier mer enn ord

AFTENBLADET MENER: Det viktigste med opptrappingsplanen for psykisk helse? Den viser politisk vilje, og det følger penger med.

Fredag la helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fram en opptrappingsplan for psykisk helse. De følger opp sin egen regjeringsavtale - Hurdalsplattformen. Og de prøver å svare på mange av smertepunktene som lenge har vært knallrøde innenfor psykisk helse.

Sykehuset vårt, SUS, har i flere år hatt store problemer med å skaffe nok spesialister. De mangler psykiatere, og de mangler psykologspesialister. Det gjør det ikke bare vanskelig eller umulig å drifte en sengepost, det gjør det også vanskelig å ha kapasitet til å utdanne nye spesialister. En av de to sengepostene ved Sandnes DPS blir avviklet i sommer. Det gjelder 13 sengeplasser.

På BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS, er sykefraværet blant ansatte høyt, og ventetiden for de som trenger hjelp altfor lang.

Vi vet at henvisningene økte under og rett etter pandemien. Regjeringen bevilget penger, så sykehusene kunne klare å behandle flere. De pengene tok slutt i 2021. SUS satte selv av ekstra penger til dette i 2022, men for i år mente styret og ledelse at de ikke lenger hadde råd. BUP måtte kutte i antall ansatte.

Vi vet også at mange fagfolk slutter innenfor psykisk helsevern, og at det blir kamp om fagfolkene framover. Da blir det ekstremt viktig at en arbeidsplass i det offentlige helsevesenet er faglig attraktiv. Og vi vet det er viktig at fagfolkene kjenner at de får gjort jobben sin, at de får behandlet pasientene skikkelig, og at de som trenger hjelpen mest og lengst, får den hjelpen.

Tanken er at det skal bli enklere å få hjelp fort, der du bor. Både for å klare å forebygge psykiske lidelser, og for å skille bedre mellom hvem som trenger hjelp av spesialistene, og hvem som kan få hjelp i kommunen. Slik skal også spesialistene få bedre tid til de som trenger det mest.

Det er ikke flust av fagfolk i kommunene heller. Det er ikke mye ledig tid og kapasitet i skolen. Vi vet også at når alle virkelig kjenner på for knappe ressurser og for knapt med tid, er det ikke lett å samarbeide på tvers.

Det er heller ikke all psykisk sykdom som kan forebygges, det er ikke alle lidelser som kan stoppes før de får utviklet seg.

Men akkurat nå er det grunn til å ta den politiske viljen til å styrke psykisk helsevern på alvor. Regjeringen har satt av 3 milliarder kroner til dette, over de neste ti årene. Det er ikke så godt å si om det er nok. Men det sier en del om den politiske viljen til handling.

Det viktigste - i tillegg til pengene - er nettopp viljen til å sørge for at de sykeste blant oss får nok hjelp, uavhengig av hvor mye ressurser hjemmene deres har, uavhengig av penger til å gå privat, krefter til å kreve behandling, eller hvor god du er til å klare å sette ord på hvordan du har det, eller hva som har skjedd deg.

Planen skal nå til Stortinget. Det er å håpe at et bredt flertall der gir sin tilslutning. Og at politikerne også har sterk nok vilje til å justere underveis, og reagere når tiltak ikke når fram, eller ikke virker slik de var tenkt.