Verre og verre i Afghanistan

Lørdagens angrep, der en sykebil full av eksplosiver ble brukt som våpen, er noe av det nedrigste vi har sett fra terrorgruppen Taliban. Å misbruke folkerettens absolutte respekt for de som skal redde liv, viser bare hvor håpløst og uforutsigbart det er for de andre som må leve i ett av verdens farligste land.

Tidligere i uken gikk det som trolig var en IS-inspirert gruppe til angrep på Redd Barna-kontorer et annet sted i Afghanistan og det er bare en drøy uke siden angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul, som krevde over 40 liv. Nordmannen Arne Strand ble sendt hjem med alvorlige skader etter dette.

Afghanistan-kjennere sier det ikke lenger er trygt noe sted i landet. Regjeringen framstår som svak, og terrororganisasjoner og militsgrupper skyr ingen midler for å bekrefte dette. Selv IS, som vakler lenger vest, har framganger i Afghanistan. Hendelsene den siste uken bekrefter også at selv om propagandamaskinen til IS ikke lenger fungerer, er opprørsviljen like sterk blant mange av gruppens tilhengere.

Afghanistan har en lang og bloddryppende historie. De 34 provinsene har vært kontrollert av forskjellige grupper gjennom alle år, og lite minner om en stabil stat. Verken utenlandsk intervensjon eller utenlandsk bistand har bidratt til en forbedret sikkerhetssituasjon for afghanerne. På noen områder er levevilkårene blitt bedre, men det hjelper ikke når ingen klarer å sørge for at det foreligger helt grunnleggende trygghetsvilkår.

Dette er selvsagt heller ikke lett når uskyldige sivile til stadighet, og helt samvittighetsløst, blir ofre for de brutale maktkampene.

Likevel kan ikke omverdenen sitte rolig å se på at fordervelsen får fortsette. På dette området er det lett å være enig med USAs president Donald Trump. Samtidig er løsningen mer komplisert enn å hamre løs mot Taliban.

Verdenssamfunnets innsats må fortsatt ligge vel så mye på den sivile siden, gjennom tiltak som kan sikre politisk stabilitet, utdanning, infrastruktur og matforsyninger. Og det ligger gjennom å skape trygghet for afghanere som ikke kan bo i sitt eget land. Vinterens hendelser gir grunn til å revurdere hjemsendelsespolitikken både i Norge og andre land.

Men først og fremst må det skapes en felles forståelse av at selv under en borgerkrig er det spilleregler som må gjelde. Akkurat nå er også de satt ut av spill.