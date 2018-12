Næringslivet svikter på likestilling

Jon Ingemundsen

Tidligere denne uken ble det klart at Norge igjen er nesten helt på topp i World Economic Forums likestillingsbarometer. Bare Island er bedre enn oss, ifølge rangeringen av 149 land.

Rangeringen tar for seg forholdene på fire områder: Økonomisk deltakelse og muligheter, utdannelsesnivå, helse og overlevelse og politisk deltakelse.

Landene får en samlet poengsum på mellom 0 og 1, der 1 er perfekt likestilling. Norges får en samlet poengsum på 0,835. Det betyr at vi er 83,5 prosent likestilte her i landet.

Norge har vært nest best på likestilling i verden siden 2007, da World Economic Forum startet med rangeringen. Med unntak av 2016, da Finland slo oss.

Ikke så likestilte

Men selv om Norge havner nesten på topp totalt, viser rapporten også at vi på enkelte områder kanskje ikke er så likestilte likevel.

På området økonomisk deltakelse og muligheter, scorer Norge 0,806. En underkategori av denne er deltakelse i arbeidslivet. Her får Norge en score på 0,949. Altså er vi nesten helt likestilte.

Men på rangeringen over likestilling blant lovgivere, tjenestemenn i høyere stillinger og ledere, havner Norge helt nede på en 36. plass. Her er vi bare 62,1 prosent likestilte.

For det er et faktum av norsk næringsliv ennå har en lang vei å gå når det gjelder å rekruttere kvinner til både styrer og ledelse.

Blant de 200 største norske selskapene er bare 19 prosent av direktørene kvinner, viser en kartlegging fra CORE Topplederbarometer. Bare 22 prosent er toppledere, og bare 31 prosent er styremedlemmer.

20 prosent av selskapene har ingen kvinner i toppledergruppen.

Lei av unnskyldninger

For en måned siden inviterte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) derfor representanter for næringslivet og rekrutteringsbransjen. De presenterte en liste med forslag til hvilke tiltak næringslivet kan sette i gang for å øke kvinneandelen på toppen.

Ministrene mente at «vi har sett oss lei på at noen av selskapene unnskylder manglende mangfold i toppen med at det ikke finnes kompetente kvinner til stillingen, eller at disse kvinnene selv ikke ønsker jobben.»

Når samfunnet som helhet år etter år klarer å være nest best i verden på likestilling, er det utrolig svakt at ikke næringslivet klarer det samme.

Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å være nest best også på kvinner i ledelsen av norske selskaper.