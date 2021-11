Diktaturenes glansbilder

AFTENBLADET MENER: Arrestasjonen av to NRK-journalister i Qatar er er en alvorlig, men ikke overraskende hendelse. Mediene bør ha en gjennomtenkt strategi for dekningen av idrettsarrangementer i land som ikke respekterer menneskerettighetene.

Arrangementskomiteen for fotball-VM i Qatar i 2022.

En synlig lettet kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kunne ta imot de to kollegene som i nærmere tre døgn hadde blitt holdt tilbake av myndighetene i Qatar. De var i landet som skal være vertskap for neste års VM i fotball med arbeidstillatelse fra myndighetene.

Men ifølge Qatar hadde de to brutt tillatelsen ved å filme på privat område. Selv sier de at de hadde innhentet muntlig tillatelse til opptakene. Men dette er mest av akademisk interesse. Det er uansett en helt uakseptabel reaksjon å kaste journalister på glattcelle og true dem med fengsling for å ha gjort jobben sin.

Journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani landet trygt på Gardermoen torsdag morgen. Men tusenvis av gjestearbeidere har mistet livet under byggingen av VM-anleggene i gulfstaten, og mange mennesker sitter fengslet i Qatar på et grunnlag som ikke tilfredsstiller grunnleggende rettsprinsipper.

NRK skal sende kamper fra VM i Qatar, sammen med TV2. Hendelsen med Ekeland og Ghorbani bør sette i gang en debatt både internt i TV-selskapene og generelt blant mediene om hvordan idrettsarrangementer i undertrykkende regimer skal dekkes.

For det er selvsagt ikke bare i fotball at mesterskaper legges til land som ikke respekterer menneskerettighetene. VM-matchen i sjakk mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij, som starter fredag, går av stabelen i De forente arabiske emirater. Den neste runden i Formel 1 førstkommende helg finner sted i Jeddah i Saudi-Arabia. Og neste år arrangerer Kina vinter-OL. Alt dette og mere til vil dekkes intensivt av mediene.

«Sportsvasking» er begrepet som gjerne brukes om taktikken der diktaturer kjøper seg internasjonal godvilje og vennligsinnet medieomtale ved å kjøpe seg inn som vertskap eller eiere i idrettsarrangementer og klubber.

Mediene som skal overføre idrettsarrangementer i slike land skal vokte seg vel for å bli mikrofonstativer for regimene eller for å kringkaste et glansbilde av landene.

Dersom betingelsene for å drive kritisk, uavhengig journalistikk er så begrensende som i Qatar, bør mediene heller la være å lage reportasjer som vertsnasjonen har godkjent, og i stedet konsentrere seg om å dekke selve idretten.

Og så må diskusjonene fortsette om når det er riktig å si nei til å delta og når det er riktig å være med. Der finnes det ingen fasit. For svært få land i verden er like frie som Norge. Virkeligheten består, enten vi liker det eller ikke, for en stor del av paradokser, gråsoner og tvilstilfeller.

