Arven etter Hertervig

AFTENBLADET MENER: Det er ikke selvsagt at Hertervigs hus bør over i offentlig eie.

Hertervighuset er til salgs.

Lyset. Skyene. Trærne. Lars Hertervig var en av våre aller viktigste billedkunstnere, og den mest originale bidragsyteren til romantisk landskapsmaleri i Norge. Han har inspirert mange, blant dem kunstnere som Kitty Kielland, Håkon Bleken og Hariton Pushwagner. Den betydeligste samlingen av hans kunst, har vi i Stavanger, i Mosvannsparken, på Rogaland Kunstmuseum. Der også formidlingen og kunnskapen om ham står høyt.

Hertervig var fra Stavanger, han bodde store deler av livet i Rosenberggata 38. Bare 28 år gammel, i 1858, ble han umyndiggjort, som følge av psykisk sykdom. Han mistet økonomisk støtte, og kontakt med kunstnermiljøene. Han stod utenfor, men han fortsatte å male.

Nå er huset i Rosenberggata 38 til salgs. Flere har tatt til orde for at hjemmet hans bør over i offentlig eie, men kulturavdelingen i kommunen har takket nei til å kjøpe.

Huset er vernet, det betyr at utvendig kan man ikke gjøre endringer. Innvendig er ingenting igjen av inventar eller møblement fra Hertervigs tid. Ikke så mye som en tapetstripe.

Dersom kommunen skulle kjøpe bygget, måtte man være sikker på å kunne bruke det på en god måte, som på solid og langsiktig vis løfter Hertervigs kunstnerliv. Sannsynligvis som et museum, kanskje ved å vise hvordan en kunster på 1800-tallet levde, og under hva slags vilkår han skapte sin kunst.

Det ville selvsagt føre med seg betydelige kostnader for kommunen. Ikke bare i investering, men i ganske omfattende rehabilitering, og senere også i drift.

Museum Stavanger (Must), hvor Stavanger kommune er største eier, har 11 museer. De skal nå være i kontakt med en mulig privat kjøper, som kan tenke seg å gi huset videre i gave til Must. Også her er det et stykke vei å gå, det må kunne drives på en måte som ikke går på bekostning av andre bygg og museer som alt er i drift. Must vil bruke tid på å regne ut om et slikt prosjekt virkelig kan komme opp og stå på skikkelig vis. Det er kanskje kjedelig, men det er tillitvekkende.

Vi har ikke mange kunstnere som Hertervig. Det er lett å tenke at huset derfor selvsagt må over i offentlige hender, enten det er kommunen eller Must sine.

Men et hus som et halvgodt museum med en halvhjertet drift, som en halvkald bolig til utlåns for kunstnere, eller et bygg man ikke helt vet hva man skal gjøre med, er ingen løsning. Da får det heller stå som det gjør.

Hertervigs kunst er det virkelige arvestykket. Skal huset hans også vises, må det gjøres på skikkelig vis.