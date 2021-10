Pust litt med magen

AFTENBLADET MENER: Når det skjer en tragedie som i Kongsberg, blir debatten fort polarisert og konklusjoner trekkes. Men noen ganger må vi puste litt med magen.

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for fem drap og for å ha skadet tre personer.

«Ser på politiet fra Kongsberg og forstår ikke at det ikke opplyses noe om gjerningsmannens bakgrunn. Er han etnisk norsk eller av utenlandsk opprinnelse? Hvor gammel er han? Er han kjent for politiet? Hvorfor er han ikke avhørt med en gang?»

Dette skrev Frp’s nyvalgte stortingsrepresentant og tidligere partileder Carl I. Hagen på Facebook rett etter de tragiske hendelsene på Kongsberg onsdag.

Det er en grei illustrasjon på den offentlige debatten som ofte oppstår etter denne typen hendelser. Det samme så vi for eksempel etter 22. juli.

Fem drap

Han har samtykket til varetektsfengsling og har erkjent de faktiske forholdene.

Torsdag ble det klart at det skal vurderes om Bråthen var tilregnelig da han gjennomførte drapene. Han er overtatt av helsevesenet.

Men allerede er det mange i diverse kommentarfelt og i sosiale medier som har konkludert med at han er radikalisert. Enkelte mener at det at media snakker med barndomsvenner og om psykiatri, ikke om islam, betyr at Bråthen gjøres til et offer.

Det stemmer ikke. Vi har et helsevesen og rettspsykiatere som skal utrede om det dreier seg om psykisk sykdom eller om dette handler om noe annet. Det er først etter disse utredningene vi får vite det.

Skyttergraver

Mange har allerede også konkludert med at politiet kunne ha avverget drapene, både rett før det skjedde og gjennom tidligere bekymringsmeldinger.

Men i begge disse tilfellene er det for tidlig å trekke slike konklusjoner. Vi har spesialorganer som har som jobb å ettergå dette. Som vi nylig så da Spesialenheten for politisaker etter dobbeldrapet på Storhaug konkluderte med at Sør-Vest politidistrikt hadde mangelfulle rutiner knyttet til behandling av besøksforbud. Og som vi også så etter 22. juli, da politiet fikk kritikk av Gjørv-kommisjonen.

Drapene på Kongsberg og andre lignende hendelser er ofte ikke svart-hvitt. Offenligheten har selvfølgelig krav på å vite, men dette er ofte saker som må utredes før man kan trekke konklusjoner.

Folk tar fort til skyttergravene, og trekker raske konklusjoner på saker som er svært komplekse. Men her bør enkelte prøve å puste litt med magen.

Det er lett å la seg rive med, og det er lett å komme med bastante påstander, både for politikere og andre. Men det tilfører ikke det offentlige ordskiftet noe. Tvert imot.