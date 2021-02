Rasisme på tribunen, på arenaen og i styrerommet

AFTENBLADET MENER: Norsk idrett ligger på et katastrofalt etterskudd når det gjelder å ta tak i hverdagsrasismen.

Kulturminister Abid Raja (V) og idrettspresident Berit Kjøll da rapporten om rasisme i idretten ble overlevert i fjor. Nå er dette fulgt opp av en ny rapport. Foto: Terje Pedersen, NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Onsdag offentliggjorde Idrettsforbundet (NIF) en rapport «for mangfold og mot rasisme», som etter oppdrag er utarbeidet av to forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge. Rapportens er basert på en spørreundersøkelse til samtlige 55 særforbund og en tolkning av svarene. NIF skal ha ros for både at de har bestilt rapporten og at de har satt arbeidet ut til folk utenfor eget styre og stell.

Oppsummert viser spørreundersøkelsen at det er svært lav deltakelse fra folk med minoritetsbakgrunn i idretten og det settes av lite penger til kampen mot diskriminering. Det betyr også at personer i nøkkelposisjoner som trenere og styremedlemmer ikke får skolering i hvordan de kan bidra til et fellesskap fritt for rasisme.

Undersøkelsen viser også en veldig lav andel folk med minoritetsbakgrunn i slike nøkkelposisjoner, de fleste særforbundene mangler gode rutiner på rapportering av uønskede hendelser og anleggssituasjonen i områder med mange innvandrere er alarmerende svak.

I toppidretten har den mest uttrykte rasismen kommet fra tribunen de siste tiårene. Den har bestått av alt fra forsiktige, men nedsettende kommentarer, via vulgære utskjellinger til kasting av bananer etter mørkhudede spillere.

Les også Fjerdedommeren etter skandalekampen: – Jeg sa det, jeg sa det

Les også Stjernen ble skjøvet ut i kulden og fikk Trump til å rase. Fire år senere er ting snudd helt på hodet.

Rapporten dokumenterer at det er for enkelt å skylde de dårlige holdningene på supporterne. De er bare et symptom på et mer dypereliggende problem. Dette er noe idretten selv må ta tydelig eierskap til. Det burde skjedd for lenge siden, men det må skje nå. Selvsagt må det slås ned på tilhengere som oppfører seg dårlig, noe fotballen så vidt begynte med i fjor høst, men det må mer systematiske tiltak til.

Hvert forbund, hver krets og hver klubb må ta tak i dette. Det handler om å skape gode holdninger i ung alder, det handler om å slå tydelig ned på alle tilløp til rasisme, men ingenting av dette nytter dersom det ikke også drives en helt annen og mer systematisk rekruttering både inn til idretten og til idrettens lederverv.

De kan begynne med enkle telleøvelser, som går på representasjon både i styre og aktive ledd, blant foreldre og barn. De må begynne å registrere hendelser som kan ha rasistisk motivasjon og de må systematisere hvordan de håndterer disse hendelsene. NIF har en ambisjon om å skape idrettsglede for alle. Det er en god begynnelse å erkjenne at de akkurat nå ikke er i stand til dette.