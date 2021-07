En viktig dom

AFTENBLADET MENER: Mustafa Hasan vant saken mot Utlendingsnemda (UNE). Det viser at det skal være mulig å vise skjønn i enkeltsaker på dette området.

Mustafa Hasan sammen med advokatene Nicolai V. Skjerdal og Vilde Glosemeyer Havrevold utenfor Oslo tingrett, der Hasan vant saken mot Utlendingsnemda (UNE). Foto: Stian Lysberg Solum

Mustafa Hasan (19) vant denne uken saken mot UNE i Oslo tingrett.

Det at han vant betyr ikke at han er garantert opphold i Norge, men at saken hans må behandles på nytt med de direktivene som ligger i dommen. UNE har nå en måned på å anke avgjørelsen fra tingretten.

«Jeg håper dette kan gi flere muligheter for andre til å få saken sin vurdert på nytt. Kanskje kan politikerne fatte nye vedtak på Stortinget. Kanskje forstår de nå at man ikke kan deportere barn på denne måten mer», sa Hasan til VG.

Ifølge Hasans advokat Nicolai Skjerdal la tingretten til grunn at opparbeidelse av tilknytning gjennom oppvekst og barndom i Norge må veie tungt, også når oppholdssøknaden vurderes etter 18 års alder.

Hasans mor kom til Norge med ham og fire andre mindreårige sønner for 13 år siden. Familien fikk først midlertidig opphold, men dette ble omgjort da utlendingsmyndighetene fant ut at moren hadde oppgitt feilaktig informasjon på søknaden.

Etter at moren ble tvangsgiftet til sin jordanske fetter, ble hun selv jordansk statsborger, selv om hun er født og oppvokst i Palestina. I søknaden oppga hun at hun var fra Palestina.

De andre familiemedlemmene, inkludert moren, ble sendt ut av landet da Hasan var 14 år. Hasan og hans ett år eldre bror ble imidlertid værende fordi de var mindreårige.

Da Hasan fylte 18 år, mottok han et endelig vedtak om avslag på opphold fra Utlendingsnemnda (UNE).

Opprinnelig fikk han utreisefrist fra landet i begynnelsen av desember i fjor. Denne har blitt utsatt flere ganger, blant annet i påvente av søksmålet mot Staten. Fristen er nå utsatt til 1. september.

Hasans bror fikk innvilget permanent opphold januar i år. Skjerdal fremholdt derfor i retten at forskjellsbehandlingen mellom de to brødrene er uforståelig og usaklig.

UNE mener at saken har vært grundig behandlet. De har også hevdet at selv om de to brødrenes saker har flere fellestrekk, så er de ikke identiske.

Hasan har ikke selv valgt å legge fram falske dokumenter. Han var seks år da han kom til landet.

Det er fullt mulig å ha en streng innvandringspolitikk og samtidig utøve skjønn i enkeltsaker. At Hasans bror har fått oppholdstillatelse i Norge viser at dette er mulig.

Aftenbladet har tidligere ment at selv om Mustafa Hasan nå er vurdert som voksen av UNE, betyr ikke det at humanitære hensyn må vike for de innvandringsregulerende. Det mener vi fremdeles.

Derfor er denne dommen både riktig og viktig.