Vi må få kriterier for gjenåpning

AFTENBLADET MENER: Myndighetene må ikke la restriksjonene vare lenger enn nødvendig. Det kan svekke tillit og bli et demokratisk problem.

Helseminister Bent Høie fikk vaksinen tidligere i sommer. Flere og flere i landet blir nå vaksinerte. Foto: Marie von Krogh

Publisert:

Delta-varianten er nå dominerende i Norge, og FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa i forrige uke at vi må regne med en smitteøkning i tiden framover.

Likevel er det ikke sikkert at antallet sykehusinnlagte og døde vil øke i takt med økt smitte. Dette skyldes at flere og flere blir vaksinert her i landet.

Dette ser vi nå begynner å skje i Storbritannia, som har kommet nest lengst i vaksineringen av innbyggerne sine. Der er 88 prosent av den voksne befolkningen vaksinert, 69 prosent har fått to doser.

Da smittetallene i landet føk i været i januar, da vaksineringen så vidt hadde begynt, fulgte antallet innleggelser og dødsfall med. Det samme har vi ikke sett nå, når smitten igjen har økt. En viss økning i antall innleggelser har det vært, men minimalt sammenlignet med i januar.

Flere fullvaksinerte har blitt smittet, uten at de blir veldig syke. Det viser at vaksinene virker. En britisk studie viser at de også virker bra på delta-varianten, som har vært dominerende i landet den siste tiden.

I England løftet de forrige uke alle restriksjoner. Det har det vært rettet krass kritikk mot myndighetene for. Noen eksperter mener det er for tidlig, og mener at nye restriksjoner vil måtte komme etter sommeren. Statsminister Boris Johnson har sagt han håper å unngå dette.

Her i Norge utsatte regjeringen trinn fire for gjenåpningen til slutten av juli/begynnelsen av august etter at spredningen av deltavarianten skjøt fart. Statsminister Erna Solberg (H) sa til VG i forrige uke at hun så positive tegn for den videre gjenåpningen.

Farten på vaksineringen er selvsagt avgjørende både for smitteutviklingen og gjenåpningen. Og det er verdifullt å følge med på andre land. Men myndighetene må være forsiktige med å holde på restriksjonene på plass lenger enn nødvendig.

Det kan gi grobunn for konspirasjonsteoriene som har utviklet seg gjennom pandemien om at myndighetene prøver å ta kontroll over innbyggerne i landet, og at dette er noe som vil fortsette. Det er farlig for demokratiet dersom tilliten til myndighetene forsvinner.

Vi må heller ikke venne oss til at vi skal leve et liv helt uten risiko.

Det vi etterlyser er derfor ikke en dato for gjenåpning, men kriterier for når så mange er vaksinert at vi kan leve som normalt, slutte å telle antall smittede, og leve med koronaviruset på samme måte som vi lever med influensa og andre smittsomme sykdommer.