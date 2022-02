Pinlig i fylkeskommunen

AFTENBLADET MENER: Rogaland fylkeskommune har gjort det mulig å betale mer for en koronavikar enn for andre vikarer. Noe må ha gått helt i ball.

Lærere i fylkeskommunen kan få mer betaling hvis de vikarierer for en koronasyk enn for andre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I et innlegg i Aftenbladet mandag, gjør lektor Anita Grøtte Edland det klart for oss andre hvordan vikartimene nå kan bli betalt for lærerne i videregående skoler i fylket: Du kan få dobbelt betalt hvis du er vikar for en koronasyk kollega. Men ikke for en som bare spyr, eller har brekt et bein. Det åpner for mange rare og ganske uverdige samtaler. For eksempel om syke folks diagnoser. Og det åpner for ulike praksiser ved ulike skoler.

Det har seg sånn, at Kommunenes Sentralforbund (KS) før jul inngikk en avtale med fagforeningene for de ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Alle kunne se at koronapandemien ennå ville kreve flere arbeidstimer og mer ekstraarbeid av de ansatte. Avtalen åpner derfor for at man minst dobler betalingen for slikt ekstraarbeid, og for mer bruk av overtid. Det er opp til hver kommune og fylkeskommune om de vil ta avtalen i bruk, og den gjelder for perioden fra 20. desember i fjor og ut april i år.

For lærere, som har en egen arbeidstidsavtale, betyr avtalen at de får dobbel betaling for en vikartime som følge av koronarelatert fravær, eller annet ekstra elevarbeid, som oppfølging av enkeltelever eller ekstra inspeksjon.

Det er nokså lett å forstå at poenget med avtalen er å være raus, så man klarer å mobilisere nok arbeidskraft, selv når folk begynner å bli slitne, og samtidig viser at man bokstavelig talt setter pris på ekstrainnsatsen.

I Stavanger kommune har de omsatt den tanken til praksis ved å betale dobbel overtid for alle vikartimer i disse månedene, uavhengig av årsak til fraværet.

I Rogaland fylkeskommune må det ha gått helt i ball da de skulle omsette samme tanke til praksis. De laget avtalen så rund at praksisen blir ulik ved ulike skoler. Noen tolker det som at de kan bruke to ulike vikarsatser, sånn at du bare får dobbel betaling hvis du er vikar for en som er koronasyk, ellers gjelder den vanlige satsen. Dermed lønner det seg å passe på at du tar vikartimer for rett person med rett diagnose. Det rokker svært fort ved personvernet til den enkelte, ettersom det blir altfor lett å se hvem som er hjemme med korona og hvem som er hjemme av andre grunner. Arbeidsgiver har heller ikke rett til å vite diagnosen til den som er syk.

Det åpner også for nokså uverdige diskusjoner i ledelsen ved den enkelte skole, som altså innebærer at de må ha informasjon de ikke har rett på. Hvis Nils er hjemme fordi han er utslitt, er det koronarelatert, eller ikke?

I tillegg forsvinner selvsagt hele tanken om å være raus. Det er snakk om en periode på drøyt fire måneder. Å skille mellom hvilke ekstraoppgaver som er koronarelaterte, og hvilke som kanskje ikke er det, blir direkte smålig. Ingen arbeidsplasser trenger et slikt regime i det som forhåpentlig er innspurten i en lang og slitsom pandemi.