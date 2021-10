Protesten mot Tyrkia

AFTENBLADET MENER: Når et land bryter menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser, er det selvsagt riktig av andre land å påpeke det.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan mener ambassadørene legger seg opp i landets indre anliggende.

Sist uke leverte ambassadører fra ti land et brev til tyrkiske myndigheter der de krevde at aktivisten Osman Kavala løslates. Ambassadørene kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Nederland, Canada, USA og New Zealand.

Kavala har vært fengslet i fire år uten dom. Han ble først anklaget for å ha hatt en rolle i demonstrasjonene i Geziparken i 2013, som myndighetene mente hadde til hensikt å styrte sittende regjering. Anklagene ble frafalt, men Kavala raskt arrestert igjen, denne gangen anklaget for å ha hatt en rolle i kuppforsøket i 2016.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har dømt Tyrkia for å ha brutt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved å holde Kavala fengslet uten dom, og pålagt landet straks å løslate ham, noe de ikke har etterkommet.

Tyrkia er medlem i Europarådet, og har dermed forpliktet seg til å følge menneskerettighetskonvensjonen.

Lørdag varslet den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan at han har bedt om at de ti ambassadørene straks skal bli erklært persona non grata, som er steget før utvisning. Sent søndag kveld hadde norske myndigheter fremdeles ikke hørt noe om dette fra tyrkiske myndigheter.

Erdogan mener de legger seg opp i indre anliggende, og at de må kjenne og forstå Tyrkia, for å få bli der som ambassadører.

Men brudd på menneskerettigheter, som manglende rettssikkerhet, er ikke noe et land skal få sysle med i fred. Det må og skal være et internasjonalt anliggende, og skal påpekes av andre land. Tyrkia er i tillegg blant våre militært allierte gjennom Nato.

Sist uke ble landet også plassert på grålista til det globale hvitvaskingstilsynet FATF, for mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Valutakursen faller, i frykt for økonomisk vanstyre og risikoen for hyperinflasjon. Den årlige inflasjonsraten i Tyrkia nærmer seg hele 20 prosent. Erdogan har trøbbel på hjemmebane.

Ambassadørene har protestert på at Tyrkia ikke overholder internasjonale forpliktelser ved å holde noen fengslet uten dom. Om Tyrkia faktisk kommer til å utvise dem, eller om dette bare var en markering fra Erdogans side, gjenstår å se.

Men vi bør sette vår lit til at våre ambassadører er konsekvente i å påpeke og protestere mot alvorlige brudd på internasjonale avtaler og menneskerettigheter, uansett hvilket land det gjelder.