Det eneste riktige

AFTENBLADET MENER: At Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trakk seg, både som statsråd og som partileder, var nødvendig.

Kjell Ingolf Ropstad kunngjorde på en pressekonferanse lørdag at han trekker seg som partileder og statsråd.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kjell Ingolf Ropstad fikk stortingsleilighet på statens regning fordi han var folkeregistrert hjemme hos foreldrene sine, selv om han bodde i Oslo. Også etter at han giftet seg og fikk barn. Kone og barn har vært registrert i Oslo. Han betalte aldri leie eller andre utgifter på foreldrenes hus.

Ordningen er selvsagt ment for stortingsrepresentanter og statsråder som bor andre steder enn i Oslo, og som har utgifter til egen bolig et annet sted. Poenget er at det skal være mulig å være stortingsrepresentant uansett hvor du bor, og det skal ikke føre til ekstra boutgifter.

Skatteetaten har slått fast at politikere som derimot bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen med gratis pendlerbolig.

Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020, først som stortingsrepresentant, og fra 2018 som statsråd. Han har bare skattet av statsrådsboligen i 2019. Og i fjor tok han aktive grep for å unngå å måtte betale skatt av boligen.

Det er Aftenposten som har påvist dette. Avisens beregninger viser at Ropstad har betalt minst 680.000 kroner for lite i skatt i denne perioden.

Han har altså tjent gode penger på å utnytte en ordning på en helt annen måte enn den var tenkt til. Da han til slutt ble bedt om å betale skatt, la han en plan sammen med foreldrene for å unngå å måtte gjøre det igjen. Ropstad ble enig med foreldrene sine om at han skulle betale noen faste utgifter for dem, for å slippe å betale skatt. Han betalte aldri.

Noen har snakket om heksejakt på Ropstad, om skadefryd over å avsløre at lederen av verdipartiet KrF ikke ser ut til å leve helt som de selv gjerne vil lære. Bibelsitater og sitater fra partiets eget partiprogram er lette å bruke for å vise hvor grelt dette blir. Men det er ikke nødvendig å gå dit. Det nødvendige poenget er dette: Som stortingsrepresentant har du tillit til å være med på å lage de lover og regler vi alle blir pålagte å følge. Som statsråd har du tillit til å utøve den makten Stortinget har gitt regjeringen, så lenge de har Stortingets tillit. Du sitter rundt bordet som fordeler våre felles midler - blant annet skattepengene vi alle bidrar til.

Det sier seg selv at du da ikke kan kjøre slalåm i skattereglene for å slippe å betale inn til felleskassen. Det går ikke. Det er ikke forenlig verken med å være stortingsrepresentant eller statsråd. For partiets skyld kan det heller ikke være forenlig med å være leder. Ropstad har tatt det poenget. Det var helt riktig av ham.